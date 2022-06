El número de personas centenarias sube un 30 % en los últimos 20 años

El número de personas centenarias en la provincia de Valencia se ha incrementado en casi un 30 % en los últimos 20 años, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). El total de hombres y mujeres que superaban la barrera de los 100 años al final de 2021 era de 721, por los 523 que había en el año 2001. Los datos demuestran una marcada progresión de la feminización del envejecimiento: El 77,3 por ciento de los centenarios valencianos son mujeres, mientras que hace dos décadas representaban el 59,2 %. Mientras que el número de féminas de más de 100 años prácticamente se ha duplicado en este tiempo, el de los varones ha subido en un 75 % manteniendo una progresión constante.

La discrepancia de genéro en la longevidad es un asunto genético. Las estadísticas no engañan. Remedios Colás Lidón (València, 24 de febrero de 1921) es una de las 558 mujeres centenarias de la provincia de Valencia. Tiene 101 años y una memoria intacta, de la que brotan muchas vivencias. La Guerra Civil es un capítulo marcado en rojo en la vida de quiénes la vivieron ya en la juventud y hoy la recuerdan con detalle. Algunos no quieren hablar. Otros sí. «Mi familia se había ido al pueblo (Singra, provincia de Teruel) de vacaciones y yo, con 15 años que ya tenía, me había quedado sola en casa, hasta que me mudé a casa de mi tía. Mis 4 hermanos se fueron al frente, mientras que mi padre fue el único del pueblo que murió el día que les repartieron armas», recuerda por teléfono a la llamada de Levante-EMV desde su casa en Cuatre Carreres.

Remedios, que vive con su hija, es una de las 122 personas centenarias de la ciudad de València. «Lo he pasado muy bien, he leído mucho, he tocado la bandurria en conciertos y no me puedo quejar de nada», apostilla.

La población centenaria de Valencia era el 0,01% en 1998, año en el que el INE recogió y publicó los primeros datos, y hoy supera el 0,03%. La persona más longeva de la provincia, hasta ahora, falleció en noviembre 2015. Consuelo García Arráez murió con 109 años en una residencia de Moixent, cerca de su pueblo, Font de la Figuera, y apenas le faltaban 37 días para haber cumplido los 110, denominación de ‘supercentanarios’.

Los felices años 20

En Picassent encontramos a dos centenarias. Carmen Alcaraz nació el 15 de agosto de 1920 en la calle Martí de València, recién terminada la I Guerra Mundial y sólo 17 meses después de la fundación del Valencia CF. «Me siento muy bien, aún me quedan fuerzas. Nos mudamos a Cartagena en los (felices) años 20 y mi padre montó una lechería. Luego trabajé en el campo recogiendo azafrán. He segado trigo, avena y todo lo que había. Volví a València y después me fui a Picassent, donde soy muy feliz. Hago lo que quiero porque no trabajo (sonríe). Me gusta hacer las faenas de casa que todavía puedo. Sé no duraré mucho, porque la fuerza se pierde en un día, pero mi abuelo ya vivió más de 100 años», explicó en su última entrevista a l’Om TV.

Dolores Sanchis (2 de septiembre de 1920, Picassent) recuerda pasar por el viejo olmo de Picassent (l’Om), símbolo del pueblo, durante una gran parte de su vida. «Ese árbol daba sombra a todas las casas de alrededor, era enorme. Cuando hacía viento y se movía, daba miedo. Recuerdo perfectamente el día que se cayó, en 1978», recuerda Dolores en declaraciones facilitadas por el Ayuntamiento de Picassent. «Cuando terminó la guerra vino gente a trabajar al campo y nos decían: ‘Nosotros no queremos cobrar, sólo queremos comer’».