El diputado por Compromís en el Congreso y una de las caras más visibles de la formación valencianista, Joan Baldoví, ha avisado este lunes que se puede "reflexionar todo lo que queramos, pero decisiones unilaterales, ni una", al ser preguntado por la posibilidad de que el PSPV provoque la marcha de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tras su imputación judicial el pasado jueves.

Baldoví ha asegurado en declaraciones a periodistas que la formación está "en el mismo punto que el pasado sábado", cuando Compromís, ha dicho, mostró su "apoyo inquebrantable" a la política valenciana.

Ha afirmado, antes de ver la mascletà de este lunes en Luceros, que el ejecutivo autonómico es un gobierno de "coalición" y que por ello, las decisiones se deben tomar "todos juntos", al tiempo que ha resaltado que no hay "ni una fisura" en el apoyo a Mónica Oltra tras su imputación por la gestión del caso de abusos de su exmarido a una menor tutelada.

"Nunca caminarás sola"

El pasado sábado, Baldoví aludió al himno del Liverpool, "You'll never walk alone" ("Nunca caminarás solo"), y se dirigió a la vicepresidenta proclamando: "nunca caminarás sola, tu equipo caminará contigo", que recibió el aplauso de todos los asistentes.

El diputado de Compromís advirtió de que "si tocan a una nos tocan a todos", en referencia al apoyo unánime del partido a Oltra.

No obstante, este lunes, Ribó ha señalado que pese a que Oltra es "imprescindible", eso "no evita el poder tomar decisiones", en una jornada en la que el propio president de la Generalitat, Ximo Puig, ha recalcado que esta decisión -la de su continuidad o no en el Gobierno valenciano- debe ser "coral" y no "personal".