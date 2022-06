La presión sobre Mónica Oltra no cesa, más bien al contrario. El fin de semana, lejos de diluir las críticas sobre la vicepresidenta, ha estrechado el cerco sobre la también portavoz del Consell y las imágenes festivas del acto del sábado no han ayudado. Ya no es solo la oposición, que sigue cargando duramente contra ella además de reclamar medidas a Puig, la presión se incrementa por el lado 'botánico' con el plazo fijado por el 'president' de la Generalitat de que se solvente el asunto esta semana y de responsables de la coalición que asumen que la situación es delicada.

