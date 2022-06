«En sus informes la Unión Europea era siempre muy clara con España y nos decía que si no sabíamos la disponibilidad de recursos hídricos que teníamos, no podíamos actuar en consecuencia». Teodoro Estrela abría su intervención en el club diario Levante EMV reflexionando sobre la importancia de los datos, de poder disponer de información en todos los usos. Tanto en el ciclo urbano, como en las masas subterráneas. Activar un mecanismo que permitiera inyectar hasta 1.700 millones para impulsar la digitalización fue el siguiente paso. «Lo hicimos muy rápido y también para que fuera un proyecto asumido por los usuarios», apuntaba.

«Un país como el nuestro, abocado a la sequía, no puede permitirse no hacer bien el uso del agua», sostenía Estrela. La digitalización llegará también al regadío y la industria, según los planes del ministerio. Para el máximo responsable de la política hídrica nacional, con un largo recorrido previo en la Confederación Hidrográfica del Júcar, «el fin es tener una mejor eficiencia en el uso del agua». Capítulo en el que confesó que pese a ser España pionera en economía circular del agua, «en una década no hemos avanzado mucho».

Estrela admitió que el marco normativo de la reutilización no es el adecuado, como apuntaba Juan Valero de Palma. La adaptación al reglamento europeo comporta una serie de exigencias que plantear. Por ejemplo cómo pagar la reutilización para que sea asequible para el regante cuando las depuradoras están situadas en una cota distinta de las zonas agrícolas a las que van destinados esos caudales de agua regenerada que permitirán preservar los acuíferos.

En ese punto, Marc García Manzana, comisario de aguas de la Confederación Hidrográfica del Júcar, señaló que la digitalización permitirá conocer los consumos reales y por tanto afrontar con pleno convencimiento la sustitución de los bombeos por el agua residual tratada para uso agrícola.

Saneamiento y depuración

Estrela reconoció que se ha de invertir más en saneamiento y depuración para evitar multas de la Unión Europea y atajar el problema de las aglomeraciones que aún vierten sin control al medio natural. «La transición ecológica implica tener masas de agua en buen estado y cerrar el ciclo, ser conscientes de cómo usamos el agua y como la devolvemos a los ríos», comentaba.

Estrela insistía en que las ayudas para la digitalización alcanzarán a todas las entidades locales aunque sea a través de las mancomunidades, al tiempo que reclamaba «estar todos involucrados y ser ágiles». Y, pese a lo impopular que pueda parecer la medida, el usuario ha de pagar más por el agua avanza, para razonar que si el ciudadano sabe realmente lo que gasta y en qué, «seguramente ahorrará».