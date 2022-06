Las lluvias harán su aparición esta tarde en Valencia, donde se activará la alerta amarilla por tormentas que pueden llegar acompañadas incluso de granizo, según la previsión del tiempo en Valencia elaborada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La preemergencia estará vigente a partir de las 18.00 horas en todo el interior de la provincia y se extinguirá a medianoche. Durante ese tiempo podrían registrarse tormentas explosivas y aisladas pero que podrían hacerse notar (y mucho) a su paso, según pronostican los expertos.

La DANA que la semana pasada abrasó media España es, precisamente, la responsable de estas tormentas vespertinas de hoy, ya que al desplazarse se ha situado sobre la Península Ibérica. El calor acumulado en la superficie terrestre y el que hay en el Mediterráneo pueden hacer el resto, aunque también entrarán otros factores en juego que, tal y como advierte hoy Juanjo Villena en su columna en Levante-EMV, podrían provocar la caída de granizo e incluso algún que otro vendaval.

La Aemet anuncia para hoy "intervalos de nubes medias y altas con nubosidad de evolución a partir de mediodía en zonas del interior" de Valencia. Allí podrían darse "chubascos y tormentas localmente fuertes y que se pueden extender hacia el litoral al final del día". También hay probabilidad de que el agua arrastre el polvo en suspensión que hay en la atmósfera, lo que ocasionaría las molestas lluvias de barro.

En cuanto a las temperaturas, las máximas irán "en ascenso en el litoral y en ligero descenso en el interior" de la provincia, mientras que el viento estará marcado por las brisas en la costa y soplará con carácter "moderado en el interior norte" por la tarde.

En lo que se refiere al tiempo en València ciudad, la Aemet anuncia lluvias en la capital del Túria para esta tarde. Las precipitaciones, que se prevén persistentes, serán de mayor intensidad a primera hora de la noche e incluso podrían extenderse hasta la madrugada.

No obstante, es imposible predecir dónde se podrían dar las tormentas explosivas sobre las que advierten los expertos, incluso en las zonas del interior donde esta tarde se activa la alerta amarilla por tormentas y granizo. Y es que todo dependerá de la concatenación o no de los factores que provocan el desencadenamiento de fenómenos de este tipo en un determinado lugar. Es decir, aunque la Aemet activa la preemergencia por tormentas en todo el interior de Valencia, esto no significa que vayan a producirse ni que sólo vayan a ocurrir en los municipios del interior, sino que podrían extenderse a otras zonas.

Asimismo, es imposible anunciar con exactitud si en un punto concreto caerá o no granizo o si se registrará una tormenta explosiva o simplemente caerán unas gotas.