En estas últimas jornadas los termómetros han marcado valores muy altos que han sido portada de gran parte de los periódicos del país. Lamentablemente, también han sido noticia los incendios con fuegos voraces en Zamora, Tarragona, Toledo, Lleida, Castellón y como no en Málaga. ¿Os suena las tormentas secas? Porque siempre que comienza el verano el riesgo de incendios provocados por esta causa crece por culpa de las altas temperaturas, la sequedad del suelo y del viento. Cuando hablamos de tormentas, nuestra cabeza se imagina una fuerte lluvia acompañada de rayos, de gran actividad eléctrica y de paraguas a punto de volarse. Sin embargo, en algunas ocasiones se pueden dar las tormentas secas, aquellas donde se observan rayos y truenos pero, no hay ni una gota de lluvia. Pues bien, este tipo de tormentas son las peores y las que causan los principales incendios naturales. En España no es raro encontrarnos con ellas, pero se tienen que desarrollar bajo unas condiciones muy particulares. Básicamente, aparecen cuando no hay humedad como para generar precipitación. En ocasiones el frío entra en las capas altas y medias de la troposfera, por tanto existen condiciones para que se desarrollen las nubes, pero más abajo la humedad que se acumula es bastante escasa, por lo que no da para que la lluvia sea importante. A fin de cuentas, la humedad es tan baja en los niveles inferiores que la lluvia se evapora antes de llegar al suelo. En verano, la tendencia es que haga calor y la formación de este fenómeno resulta mucho más fácil que en cualquier otra estación. La mezcla de vientos cruzados, las altas temperaturas y las tormentas secas, suman un cóctel idóneo para la gestación de incendios. Aunque los incendios causados por los rayos solo supongan el 4 % del total en todo el territorio nacional, provocan una gran pérdida de biodiversidad y resultan ser una amenaza para el bosque.