La Comunitat Valenciana recibirá 5 millones de euros (5.005.112,81 euros en concreto) del Ministerio de Sanidad para poner en marcha el nuevo Plan de Salud Bucodental, que amplía la cobertura que da la sanidad pública en materia dental, tanto en procedimientos incluidos como en colectivos que pueden acceder a ellos. Así se ha acordado hoy en la reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que ha aprobado además la Estrategia de Salud Pública (ESP), que se centra en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030.

El consejo Interterritorial ya aprobó la semana pasada en València el plan bucodental y el Consejo de Ministros hizo lo propio con la dotación económica, 44 millones de euros para beneficiar a 7 millones de personas. Ahora, el órgano ha aprobado la distribución territorial de fondos teniendo en cuenta cuestiones como el número de personas que cada comunidad tiene en los colectivos que ahora podrán acceder a este servicio gratuito y una ponderación del gasto por persona.

Según apuntaron fuentes de la Conselleria de Sanidad la semana pasada, en la Comunitat Valenciana se beneficiarán cerca de 800.000 personas, con 734.526 menores de 14 años y 37.324 embarazadas. Además de estos dos colectivos, el plan amplía la atención gratuita a personas con discapacidad intelectual y discapacidad limitante de la movilidad de los miembros superiores y pacientes oncológicos del territorio cervicofacial.

Teniendo en cuenta este indicador de personas potencialmente beneficiarias, las comunidades con más población serán las que recibirán más fondos: Andalucía encabeza el ranking con más de 9 millones de euros, seguida de Cataluña, con casi 8 millones y Madrid con 6,7 millones de euros. La C. Valenciana queda en cuarta posición.

Más colectivos y tratamientos

El Ministerio de Sanidad ha especificado qué colectivos podrán acceder a la atención bucodental gratuita (menores de 14 años, embarazadas, personas con discapacidad intelectual y discapacidad limitante de la movilidad de los miembros superiores y pacientes oncológicos del territorio cervicofacial) pero no ha aclarado aún el detalle de qué tratamientos están o no incluidos.

Sí se ha aportado que "algunas" de estas prestaciones serán "barnices de flúor de alta concentración, selladores de fosas y fisuras que impiden la aparición de las caries y las limpiezas de boca; tratamientos odontológicos más necesarios y habituales en la población infantil como empastes en la dentición definitiva, tratamientos no agresivos en los dientes de leche y reconstrucciones y endodoncias ante traumatismos y malformaciones, desde el nacimiento hasta los 14 años".

Hasta que no se conozca el detalle no se sabrá si, por ejemplo aquí en la C. Valenciana este plan bucodental ampliará o no servicios, por ejemplo, para los niños porque la autonomía ha avanzado en este tipo de atención y actualmente ofrece más servicios gratuitos que en otras regiones. El plan, en este sentido, también busca "homogeneizar" los servicios dentales que se ofrecen en toda España.