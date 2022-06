La 134 edición del Certamen Internacional de Bandas Ciutat de València (CIBM), que se celebrará en el Palau de Les Arts del 14 al 17 de julio, contará con la presencia de más de 2.000 músicos y 26 sociedades musicales, 15 de ellas en concurso.

El público se encontrará con obras olvidadas de compositores valencianos consagrados, piezas de jóvenes promesas y de grandes compositores internacionales, junto con la realización de los máximos estrenos originales para banda.

Así, se estrenará en la sección Segunda de una composición de Jordi Peiró, compositor valenciano de la Banda Sinfónica Municipal de València. Además, en todas las secciones habrá una obra "olvidada" de compositores valencianos y en las categorías de Primera y de Honor se complementará con dos obras internacionales.

La concejala de Patrimonio y Recursos Culturals y presidenta delComité Organizador, Gloria Tello; el miembro del Comité Organizador, Daniel Belloví; el director titular de la Banda Sinfónica Municipal, Rafael Sanz-Espert; miembros de la ejecutiva del Comité Organizador y la diseñadora Carmina Ibañez, han presentado este miércoles el evento ante los medios de comunicación.

El certamen se convierte este año, su regreso tras la pandemia, en la edición con "más presupuesto de los últimos años", con unos 260.000 euros, de los cuales 43.000 se destinarán a premios para las agrupaciones. "Somos el único certamen de esta magnitud de carácter anual en el que más sociedades musicales del mundo participan y además somos el que tiene más dinero en premios", asegura Gloria Tello.

Además, la concejala señala la cantidad fija que reciben las agrupaciones musicales por participar: 5.000€ para la sección de Honor, 4.000€ en la sección Primera, 3.500€ en sección Segunda y 3.000€ en la sección Tercera.

Como novedad este 2022 se concederán por primera vez un total de siete premios especiales: a la mejor puntuación del certamen (premiado con un clarinete contrabajo valorado en 4.500 €), a la mejor banda de la Comunitat Valenciana (premiado con un cheque de 1.400 € para gastar en Adagio), a la mejor interpretación de la obra de libre elección de compositor de la Comunitat Valenciana (premiado con un cheque de 1.000 € para gastar en material para banda de la editorial 'Piles').

Por otra parte, se entregarán premios especiales al mejor director (premiado con un cheque de 1.000 € para gastar en material musical de la editorial Tot per l'Aire), al mejor solista de metal (premiado con un cheque de 1.000 € para gastar en los instrumentos de la tienda 'Stomvi), al mejor solista de madera (premiado con un cheque de 1.000 € para gastar en los instrumentos de la tienda Neomusica) y al mejor solista de percusión (premiado con un cheque de 1.000 € para gastar en los instrumentos de la tienda 'Percusonic').

Daniel Belloví destaca respecto a estos nuevos premios que "no son en dinero", sino que las recompensas son en cheques que buscan "ayudar a las bandas" con partituras o instrumentos.

De las 26 bandas participantes, que concursarán en las secciones Tercera, Segunda, Primera y de Honor, nueve son de la Comunitat Valenciana, cinco de las provincias de Zamora, Orense, Cuenca, Huelva y Albacete y una extranjera de Hungría.

Además, cinco sociedades valencianas actuarán como invitadas: la Orquesta de Saxofones de la Comunitat Valenciana - ORSAXCOVA, la Jove Big band de Sedajazz, la Banda Sinfónica Músicos sin Fronteras, la Joven Banda de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana, y la Banda Sinfónica Municipal de València, en la de Honor.

Jurado más paritario que nunca

En cuanto al jurado, Belloví incide en que será "más paritario que nunca", ya que estará formado por seis integrantes -tres hombres y tres mujeres-, de los cuales tres son nacionales y los otros tres son internacionales. Por la parte internacional, resltan los nombres de los compositores y directores Isabelle Ruf-Weber, Mónica Giardini y Felix Hauswirth. Por otro lado, la parte del jurado nacional estará formada por Juany Martínez-de la Hoz Casas, Sergi Pastor y Ángel López Carreño.

Tal como ha afirmado Tello, "desde 2015 hasta ahora hemos tenido más mujeres como jurado que en toda la historia del certamen". "Hasta el 2014 únicamente fueron tres las mujeres que formaron parte del jurado, y a partir de 2015 hemos tenido doce mujeres a las cuales se les suman tres más, que son las que formarán parte del jurado de esta edición que se complementará con tres hombres más, formando así un jurado totalmente paritario", ha agregado.

Esta edición se convertirá en la primera que el jurado esté formado por seis personas respecto a las cinco del año anterior. Según ha explicado Belloví, la sexta persona que se quede cada día fuera "hará hincapié en los premios especiales, ya que ese día descansará de valorar la totalidad de la banda".

Todos los conciertos tendrán lugar en Les Arts, pero el horario variará según el día: el 14 y el 15 a partir de las 17.00 horas, mientras que el 16 será a las 11.00 y 17.30 horas, y el 17 a las11.00 y 18.00 horas. Asimismo, en esta edición las obras obligadas serán 'Portaits of Spain' de Teo Aparicio-Barberán para la sección tercera; 'The Witcher' de Jordi Peiró para la segunda; 'De Cai' dePascual Piqueras y 'Bookmarks from Japan - The Great Wave off Kanagawa/Hakone' de Julie Giroux, para la primera y 'Dionysiaques op. 62' de Florent Schmitt (Arreglos: FelíxHauswirth), y 'La Venta de los Gatos' (Arreglos: Sergi Pastor) del maestro José Serrano para la de Honor.

El orden de participación para la sección Segunda será: Unión Musical San José de Calasanz (Castellón); Asociación Musico-Cultural de Madrigueras (Albacete); Sociedad Musical La Lira Fontiguerense de la Font de la Figuera (València) y Círculo Instructivo Musical de Xirivella (València). En el caso de la sección Primera será: Centro Instructivo Musical de Mislata (València); Asociación Musical Moteña de Mota del Cuervo (Cuenca) y Asociación Cultural Banda de Música de Bonares (Huelva). Por último, el orden para la sección de Honor será: Unión Musical de Benaguasil (València) y Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva de Llíria (València).

Precertamen

Además del concurso, del lunes 11 al 13 de julio tendrá lugar el precertamen, una serie de conciertos -tanto a las 20.00 como 22.30 horas- de bandas valencianas para acercar la música de banda a la ciudadanía. "Las cosas no se pueden querer si no se conocen, y una manera de conocerlas es acercándolas a los valencianos", afirma Tello.

En esta línea, la concejala incide en que "durante los años que hemos diversificado y llevado el precertamen a diferentes barrios y pueblos, la acogida ha sido muy buena, lo cual nos ha hecho convencernos que tenía que continuar".

En esta ocasión, los conciertos se celebrarán en el Mercado de Colón (11 de julio a las 20.00 horas), en Borbotó en la Plaza de la Patrona (11 de julio a las 22.30 horas); en la Pérgola del Parque de Malilla (12 de julio a las 20.00 horas); en la Calle Eugenia Viñes, 24 - Las Arenas (12 de julio a las 22.30 horas); en la plaza de las Bandas de Música --València-- (13 de julio a las 20.00 horas) y en la plaza de la Virgen (13 de julio a las 22.30 horas).

Las bandas que participarán en el Precertamen son: Banda Juvenil del Casino Musical de Godella, Banda Juvenil del Centro Artístico Musical de Moncada, Big band 'Benijazz' de la Agrupación Musical Benicalap, Centro Instructivo y Musical de Massanassa, Banda Juvenil de la Unión Musical Porteña y Banda Joven de la Societat Unió Musical de Alberic, respectivamente.