En apenas 2 semanas de calor, la temperatura del mar Mediterráneo ha alcanzado valores propios de mediados o finales de verano. Las aguas del mar frente al litoral mediterráneo alcanzan ya 23º C, en muchas áreas, y en el mar Balear llega a 25º C. No es raro que, si se cumplen las previsiones de verano cálido que señalan diversos modelos de predicción estacional, la temperatura superficial marina del Mediterráneo occidental pueda alcanzar en algunos sectores del litoral español, 28-29º C, en julio y agosto. Un dato insólito hace treinta años. El calentamiento del mar Mediterráneo es el mayor problema que está evidenciando el proceso actual de cambio climático en el litoral mediterráneo. Un mar Mediterráneo cálido es un más que favorece el desarrollo de noches tropicales y que incentiva la intensidad de las precipitaciones, al tiempo que aumenta la electricidad atmosférica debido a la mayor carga energética que se mueve en los procesos de inestabilidad atmosférica y génesis de nubes convectivas. Estos fenómenos ya son evidencias del calentamiento en nuestro litoral mediterráneo.

Las noches tropicales se han multiplicado por cuatro o cinco según localidades costeras desde 1980 y ya no se desciende de 80 días al año con noches tropicales o ecuatoriales. Por su parte, han aumentado las tormentas intensas que dejan fuertes chaparrones en nuestra provincia, especialmente desde el año 2000 a la actualidad. Como han señalado los investigadores del CEAM, entre 1980 y 2022 las aguas del Mediterráneo han aumentado su temperatura superficial en 1,4º C que viene a ser el doble de lo que ha subido la temperatura del aire en el mismo período (0,7º C). Es lo que venimos denominando la “mediterraneización” del proceso global de calentamiento climático aquí en el área mediterránea española. Esto es un efecto regional del cambio climático exclusivo de nuestra zona y motivado por la acumulación de calorías en la cuenca del mar Mediterráneo. Un espacio regional que ya ha sido catalogado en el último informe del IPCC como “hotspot” de cambio climático a nivel mundial.