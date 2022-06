Con el nombre de Aitana Mas ya como propuesta oficial por parte de Compromís para sustituir a Mónica Oltra, el 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha destacado de la que será nueva vicepresidenta de la Generalitat el "impacto positivo desde la juventud" que aportará la aún síndica adjunta de la coalición valencianista en las Corts.

Con 31 años, Mas se convertirá en la representante más joven del ejecutivo autonómico, algo que para Puig puede "aportar una nueva ilusión" e incrementar el "fomento de la intergeneracionalidad" que, ha asegurado, es un gobierno que cuenta "con distintas miradas".

"Es una aportación interesante sin duda", ha añadido al tiempo que ha remarcado que acepta el nombre planteado por Compromís para ocupar no solo la vicepresidencia del ejecutivo valenciano sino también ser la voz de este y tomar las riendas del departamento responsable de las políticas sociales y de igualdad. "Siempre respetaré la decisión que se tome por un socio de gobierno", ha añadido.

No obstante, no será hasta la próxima semana cuando se oficialice el aterrizaje de Mas en la sala de máquinas del Consell y asuma la cartera de manos de Mónica Oltra que reaparecerá en la escena pública tras su dimisión. Estos plazos los ha verbalizado también Puig desde Alicante donde se celebran las Hogueras. Al ser este viernes festivo, no habrá pleno del ejecutivo autonómico y será en el de la próxima semana cuando se estrenará Mas con reunión y rueda de prensa posterior.

Aitana Mas es ingeniera técnica de Obras Públicas por la Universidad de Alicante y está especializada en Hidrología. Además, tiene un máster en dirección y gestión de eventos, comunicación y relaciones por Esden Business School de Barcelona. En 2011 fue la candidata de Compromís al Congreso por Alicante con apenas 21 años, aunque no consiguió escaño. Sí que obtuvo representación en el Ayuntamiento de Crevillent donde fue la candidata.