Los valencianos que no pueden comprar carne cada dos días se duplican

Más de una de cada diez personas de la población valenciana vive en una situación de privación material severa, lo que significa que no solo tiene serios problemas para llegar a final de mes, sino que no puede afrontar el pago de sus deudas ni disfrutar, en líneas generales, de una calidad de vida aceptable.

El número de personas en esta situación se ha duplicado con respecto al año 2004, según los Indicadores sociales de calidad de vida de la Comunitat Valenciana que ayer publicó el Institut Valencià d’Estadística.

La tasa de privación material severa refleja la falta de recursos para afrontar situaciones cotidianas y la sufren quienes cumplen al menos cuatro de los siguientes problemas: no tener capacidad de hacer frente a gastos imprevistos, tener retrasos en los pagos de hipoteca o alquiler, facturas de servicios públicos o compras aplazadas, no poder permitirse una comida con carne o pescado al menos cada dos días o irse una semana de vacaciones anuales fuera de casa, así como no disponer de una lavadora, televisión moderna, teléfono móvil o un coche.

Quienes padecen tres de los problemas mencionados viven, mientras, en una situación de privación material (no severa), y representan un 20 % de los valencianos. Es decir, uno de cada cinco personas de la Comunitat están en situación de precariedad, pues deben de prescindir de bienes y productos que para una familia de clase media se consideran básicos: carne o pescado y algún tipo de electrodoméstico básico como la lavadora o una televisión con cierta tecnología.

El aumento de estas cifras, tanto en condiciones severas como no, va en paralelo al incremento de la pobreza, acelerado por los efectos de la pandemia, primero, y por la inflación derivada de la guerra en Ucrania, segundo. Mientras el coste de la vida ha subido vertiginosamente en los últimos meses, los ingresos familiares continúan prácticamente estancados.

El incremento del desempleo es otra de las patas que se tambalea. La tasa de actividad se mantenía prácticamente igual hace dos años que en 2004, en torno a un 58 %. Sin embargo, la del paro ha pasado de un 10,5 % a más de un 16 %. La cifra más concluyente, sin embargo, es la de la proporción de paro de larga duración: pasó de 26,6 % en 2004 a casi un 40 % en el año de la pandemia.

Los últimos indicadores de calidad de vida ponen de relieve el progreso en materias de educación, salud, protección social, igualdad de género, participación social y experiencia general de la vida, pero por otra parte retratan las dificultades relacionadas con la precariedad laboral y la inflación en aspectos como la exclusión social o el acceso a la vivienda, los dos grandes marcadores que reflejan el aumento de la desigualdad de clases y las dificultades para encontrar un trabajo con un salario adaptado a la realidad económica.

Mientras en 2004 la tasa de personas (la gran mayoría jóvenes en edad escolar) que conseguían graduarse en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) era de un 70,2 %, en 2020 la cifra ascendió al 87,75%.

El doble con estudios superiores

Estos parámetros tienen su continuidad, aún en mayor medida, en el aumento de valencianos que terminan los estudios superiores, que se ha duplicado en los últimos 16 años: el 28 % en 2020 frente al 15 % del año 2004. El progreso en la educación se ve, también, en el número de viviendas que cuentan con al menos un ordenador, ya que ha subido un 16 % para situarse en un 84 %.

Si hablamos de progreso, también lo hacemos de donantes de órganos, cifra que casi se ha duplicado en 2021, que es hasta donde llega el estudio en este apartado. También ha subido considerablemente el número de mujeres en el profesorado universitario, que ya supera el 41 %.