Con el nombramiento de Aitana Mas como sustituta de Mónica Oltra en el Consell, el hueco institucional que deja la exvicepresidenta ya está cubierto. Sin embargo, un espacio aparece en el futuro como punto central de futuras discusiones: quién hará el papel de candidato a la Generalitat. Los movimientos ya han empezado y en Més, el partido mayoritario de Compromís, la apuesta es clara: Joan Baldoví.

"Creo que sería un buen candidato, muy bueno", explica la síndica de Compromís en las Corts, Papi Robles, en una entrevista en el diario Información de Alicante. La parlamentaria deja claro que si el proceso judicial de Oltra se archiva antes de las elecciones, la que fuera candidata en 2015 y 2019 repetirá, pero si no es ella, en Més empujan al diputado en el Congreso. "Es una persona con una sólida trayectoria, con una capacidad de empatía que me chifla y su trabajo en Madrid ha sido inmejorable", añade Robles.

Por si había dudas, reitera: "Mi apuesta sería Baldoví". Sus palabras sirven de promoción del exalcalde de Sueca, afiliado a Més, por parte de sus compañeros de partido frente a las posibles discrepancias que haya por parte del resto de patas que conforman Compromís. Una especie de ir ganando posiciones y generar en el diputado en el Congreso el perfil de futuro líder del partido de cara a las elecciones autonómicas.

La apuesta verbalizada por Robles, sin embargo, no genera consenso en todo Compromís. O mejor dicho, genera reticencias en uno de los partidos que lo componen: Iniciativa PV. En el partido de Oltra y de Mas esquivan cualquier pronunciamiento para ungir ya a Baldoví como futurible candidato. "Democráticamente y cuando llegue el momento, Iniciativa decidirá lo que es mejor", aseguró el jueves el coportavoz del partido, Alberto Ibáñez, sobre liderar la lista.

Más allá de la esperanza de que el camino judicial de Oltra se despeje antes de conformar los cabezas de cartel para mayo de 2023 (algo que parece que no será sencillo), en Iniciativa no se resignan a plantar batalla con Aitana Mas. Su esperanza está en que el papel como portavoz del Consell y vicepresidenta de la de Crevillent le catapulte políticamente y pueda aspirar a hacer de Oltra no solo en el plano institucional sino también como cabeza de cartel en las urnas.

Así, cada partido dentro de la coalición intenta promocionar y situar a sus posibles referentes de cara a la carrera electoral de dentro de once meses. En una entrevista en eldiario.es, Baldoví evita apoyar a Mas como candidata al ser preguntado directamente por ello. "Creo que Aitana será una buena candidata de Alicante, que a Compromís le interesa tener liderazgos fuertes en Alicante y que ella contribuirá a ello", explica tras un rotundo "no" a si Mas es una "digna sucesora como candidata" de Oltra. En esta, dice confiar en que Oltra "llegará a tiempo y en que yo me quedaré en Madrid".