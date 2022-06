Carlos San Juan, impulsor de la campaña "Soy mayor, no idiota" que reclama una atención presencial en los bancos a las personas mayores, se ha reunido esta mañana con el presidente de la Generalitat Ximo Puig. En la reunión, San Juan ha defendido lo que él califica como "burbuja tecnológica" para los mayores. "La digitalización no puede ser para todos. La tecnología avanza rapidísimo y hay gente que no se puede o no se quiere adaptar, y también hay que cuidarles", ha señalado.

San Juan es un jubilado valenciano que inició una recogida de firmas en Change.org para que los bancos dieran atención presencial a los mayores, abocados a usar cajeros o aplicaciones que muchos no saben utilizar. En poco tiempo llegó a conseguir 600.000 firmas que presentó en el Ministerio de Economía en Madrid. Se llegó a reunir con la ministra Nadia Calviño y arrancó un protocolo a los bancos para ampliar los horarios de sus oficinas y dar atención personal preferente a los mayores. El jubilado Carlos San Juan logra que el Gobierno trabaje en una ley de defensa del cliente financiero Un protocolo del que Carlos desconfía porque deja todo a la voluntad de la entidad bancaria, y son los propios bancos los que deben fiscalizarse a sí mismos. Por eso no dejó de insistir hasta que Calviño anunció una ley en defensa del cliente financiero, mucho más garantista para los ciudadanos. La ministra aseguró que la ley estaría lista en el primer semestre del año, algo que San Juan espera con ansias. De hecho lamenta que en València hay sucursales bancarias que sí que han ampliado su horario para atender a los mayores, pero otras siguen igual y siendo inaccesibles para los no letrados en tecnología. Carlos cumplirá 79 dentro de poco, y pese al párkinson que padece dice que se siente muy bien, y que la sociedad "no debería apartar tan rápidamente a las personas mayores, porque tenemos mucho que decir". Denuncia que los mayores no son una "clase pasiva" y anima a otras personas a reivindicar y que "la llama no se apague". 5 Dice que quiere aparcar la reivindicación un tiempo para dar un descanso a su cuerpo, pero le gustaría que "los medios sigan hablando de nosotros, que hagan más programas, porque somos 10 millones de personas en España que tenemos voto y no vemos ninguna representación en el Gobierno". Por otro lado defiende que "hay que desmontar ese mito de que para que los jóvenes tengan empleo se tienen que ir los abuelos". A San Juan, de hecho, le gustaría "una secretaría general, o un puesto dentro de un ministerio dedicado a las personas mayores, pero de verdad. Porque ahora solo les preocupa cómo van a pagar nuestras pensiones y que gastamos mucho en medicamentos", denuncia. Pero la realidad va más allá, "los mayores existimos y tenemos mucho que decir. No quiero que solo se nos vea por los viajes del Imserso, como personas que juegan al dominó o al mús. No somos solo eso. Somos personas que nos gusta culturizarnos y que seguimos mentalmente inquietos", defiende. Y remata diciendo que "no queremos que se nos asocie con una invalidez o con el paternalismo de que solo valemos para cuidar de nuestros nietos".