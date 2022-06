A quién no le gusta darse un baño refrescante en la playa. Es uno de los mejores planes para el verano. Especialmente en las jornadas de sofocante calor, como las que se han registrado en la Comunitat Valenciana durante las últimas semanas. No hay nada mejor que disfrutar de un baño refrescante y de la brisa del mar. Sin embargo, las playas y arenales no siempre están preparadas para las personas con problemas de accesibilidad. Estos espacios deben garantizar el acceso con seguridad al arenal y al agua para todas aquellas personas que requieren algún tipo de ayuda especial, tanto por movilidad como por acompañamiento.

Por ellos, la Generalitat Valenciana ha hecho de nuevo un gran esfuerzo por dotar de servicios estas playas para convertirlas en espacios accesibles. En total, en toda la Comunitat Valenciana hay 87 arenales adaptados en 46 municipios. Por provincias, Valencia es la que más playas de estas características posee con 36 arenales en 17 municipios. Por detrás, la provincia de Alicante con 27 playas accesibles en 15 municipios y, por último, Castellón con 24 playas en 14 municipios. Playas accesibles en la provincia de Valencia Todas las playas accesibles de la Comunitat Valenciana ¿Cómo son las playas accesibles? La Generalitat Valenciana creó el Plan de Playas Accesibles. El objetivo es que las personas con movilidad reducida puedan acceder a la orilla con facilidad y bañarse con total seguridad. Todas las playas disponen de aparcamientos reservados, rampas y pasarelas especiales para sillas de ruedas, lugares con sombra, cabinas adaptadas y personal de apoyo. Además, cuentan con sillas y muletas anfibias. La muleta anfibia permite una absoluta autonomía a las personas con movilidad reducida, y la silla que permite entrar en el agua. Cómo hacer uso de ellas Para hacer uso de cualquier punto de playa accesible basta con acudir a él. Puede consultar los puntos de playa y sus períodos de funcionamiento en el listado de playas accesibles. Para la atención de grupos, así como para una información detallada sobre un punto de playa concreto, deberán ponerse en contacto con el ayuntamiento correspondiente.