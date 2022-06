La Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias pondrá en marcha un plan de teletrabajo que permitirá el trabajo no presencial de su plantilla hasta en un 40% excepto para los puestos de trabajo que exijan presencia física, como es el caso de los bomberos y bomberas forestales, no podrán acogerse al plan, según ha informado la SGISE en un comunicado.

Al respecto, la gerente, Maria Duart, ha explicado que con esta medida se pretende, según "mejorar el bienestar de los empleados y empleadas de la SGISE y facilitar al máximo la conciliación de su vida laboral, personal y familiar".

En ese sentido, ha señalado que "la pandemia nos obligó a implantar el trabajo a distancia en parte de la plantilla para cumplir las medidas de seguridad sanitaria y, tras comprobar que los servicios prestados no se han visto afectados, hemos decido seguir contemplando esta modalidad no presencial para el personal de gestión y que no afectará al dispositivo de extinción por ser un servicio esencial".

El plan de la empresa que gestiona el Servicio de Bomberos y Bomberas Forestales de la Generalitat ha sido aprobado por unanimidad por todas las secciones sindicales, presentes en el Comité Intercentros, y por el Consejo de Administración de la SGISE, según las mismas fuentes.

A partir del próximo viernes, 1 de julio, podrán acogerse a él todos aquellos integrantes de la plantilla que, por la naturaleza de los servicios que prestan, puedan desempeñar su trabajo desde su domicilio y sin necesidad de acudir presencialmente al centro de trabajo.

Por el contrario, no podrán optar por esta modalidad los empleados y empleadas que ocupen puestos que exijan su presencia física en las instalaciones de la SGISE o que estén vinculados a la empresa mediante contratos formativos.

Las personas interesadas deberán suscribir con la empresa un acuerdo de carácter voluntario y revisable, que podrá ser ordinario o vinculado a una necesidad especial de conciliación. En el primer caso, el porcentaje de trabajo a distancia podrá ser como máximo del 30%, mientras que la segunda opción ofrece un porcentaje máximo de teletrabajo del 40%.

La SGISE pondrá a disposición de los trabajadores las herramientas y medios necesarios para el óptimo desempeño de sus funciones en régimen de trabajo a distancia y garantizará asimismo el cumplimiento efectivo de las medidas previstas en la normativa de prevención de riesgos laborales, y la igualdad de derechos respecto a las personas que presten servicios íntegramente bajo el régimen presencial.