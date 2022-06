Compromís evita pedir la salida de Bellver por Azud incluso si queda imputado

La difusa línea roja de las responsabilidades políticas ante procedimientos judiciales abiertos siempre ha ido por barrios. E incluso ha sido cambiante en función de las necesidades. La línea roja de Compromís, que desde la oposición siempre fue muy exigente ante sospechas de actuaciones irregulares de cargos públicos, en aquella época del PP (no hay más que echar mano de la hemeroteca) es ahora distinta. Incluso con los rivales políticos. Todo ello a raíz de la salida de la vicepresidenta Mónica Oltra tras su imputación por presunto encubrimiento en el caso de su exmarido.

El síndic en funciones, Vicent Marzà, evitó ayer en las Corts reclamar la dimisión del vicepresidente de las Corts, Jorge Bellver, del PP, tras conocerse que se reunió en diferentes ocasiones con el presunto cabecilla de la trama de Azud, el empresario Jaime Febrer, según muestran las agendas de la exalcaldesa de València Rita Barberá, fallecida en 2016.

«Como siempre hacemos desde Compromís no pedimos una dimisión ni siquiera por estar imputado, pedimos explicaciones », aseguró Marzà después de conocerse una información de eldiario.es que señalaba a Bellver por esas reuniones con Febrer.

«Primero las explicaciones, pero si no existen, como hasta el momento, evidentemente pediremos ir más allá», dijo Marzà.

Comisión de investigación

Además, Compromís y Unides Podem están a favor de la activación de la comisión de investigación sobre Azud en las Corts, aprobada el año pasado a propuesta de Cs por todos los grupos salvo Vox, mientras el PSPV cree que hay que esperar a que se levante el secreto de sumario de todas las piezas de esta trama, aunque añade que ya hay en este momento suficientes comisiones.

La síndica, Ana Barceló, pide al PP y a su portavoz parlamentaria, María José Catalá, explicaciones. Desde el PP, el diputado Miguel Barrachina asegura que Bellver tiene una notificación en la que se le indica que «no hay indicios». El PP votó a favor de crear la comisión. Ciudadanos, en cambio, sí exige la dimisión de Bellver.

La delegada del Gobierno desde febrero de 2020, Gloria Calero, fue elegida ayer en las Corts senadora territorial con 45 votos a favor, 46 en blanco y dos nulos, resultado que llama la atención por el número de diputados del Botànic que se quedó sin votar aunque la elección no corría peligro ya que la oposición se abstuvo. En declaraciones a los medios tras recibir la credencial, Calero dijo que no podía decir que no a ir al Senado.