La tasa de riesgo de pobreza vuelve a las peores cifras de la crisis de hace 14 años

La tasa de riesgo de pobreza volvió en 2021 a sus peores cifras en la Comunitat Valenciana. El porcentaje subió 7 décimas con respecto al año 2020 para situarse en un 25,1 %, otra vez cerca del 26,2 % del año 2014, cuando alcanzó su mayor índice desde el inicio de la recesión económica de 2008. La tasa de riesgo de pobreza indica el porcentaje de hogares cuyos ingresos equivalentes están por debajo del 60% del ingreso mediano nacional.

Según los datos publicados ayer por el INE, la Comunitat Valenciana es la quinta autonomía con mayor tasa de riesgo de pobreza de España, solo por detrás de Andalucía y Extremadura, ambas con un 32,3 %, Canarias (28,4 %), Murcia (27,7 %) y Castilla La Mancha (27,4 %). Mientras, las comunidades autónomas con menor población en riesgo de pobreza son Navarra (9,8 %), País Vasco (12,2 %) y Cataluña (14,8 %). La media nacional es de un 21,7 %, más tres puntos por debajo de la registrada en la Comunitat Valenciana.

La mayor tasa de riesgo de pobreza corresponde a las personas paradas, tanto en hombres como en mujeres. En 2021, en España la tasa de pobreza de los hombres parados era del 51,1% y la de las mujeres del 42,6%. Si se consideran grupos de edad, en España este índice en las mujeres más jóvenes (de 18 a 24 años) con trabajo (16,7%) es más alta que la de los hombres (14,9%) del mismo grupo de edad y con trabajo. De los 25 a los 64 años es más alta en los hombres con trabajo.

Los datos del INE de 2021 no tienen todavía en cuenta el efecto de la escalada del IPC que se está registrando este 2022 y que está actualmente sobre los dos dígitos (10,2%), su mayor nivel en casi 40 años.

En general, los datos relacionados con la desigualdad llevan una evolución ascendente. De hecho, más de una de cada diez personas de la C. Valenciana vive en una situación de privación material severa, según datos del Institut Valencià d’Estadística del pasado jueves que reflejó este periódico.

El número de personas en esta situación se ha duplicado con respecto al año 2004, según los Indicadores Sociales de Calidad de vida de la Comunitat Valenciana. Se trata de aquellas personas que no solo tienen serios problemas para llegar a final de mes, sino que no pueden afrontar el pago de sus deudas ni disfrutar, en líneas generales, de una calidad de vida aceptable.

Situación en España

La población en riesgo de pobreza o exclusión social en España aumentó en 2021 hasta el 27,8 %, ocho décimas más que el año anterior. El INE explica que este porcentaje se establece con un nuevo concepto de la tasa AROPE, que mide la población que se encuentra en alguna de estas tres situaciones: riesgo de pobreza, personas con carencias material y social severa, o con baja intensidad en el empleo. Se encontraban en las tres situaciones un 2,3 % de la población, es decir, que estaban a la vez en situación de riesgo de pobreza, con carencia material y social severa y con baja intensidad en el empleo.

Uno de cada cuatro trabajadores no pudo irse de vacaciones en todo el año pasado por falta de ingresos. A más de uno de cada cuatro ocupados un gasto imprevisto les descuadra por completo el mes. Y uno de cada 10 no pudo poner el aire acondicionado, en verano, o la calefacción, en invierno, por no poder permitirse la factura.