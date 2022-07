Una madre angustiada pregunta por su hijo. Casi está hiperventilando. Le dijo que iba a llegar a España. Que se dirigía a Melilla. Ya lleva un mes sin saber de él. No le coge las llamadas. Lo último que sabe es que quería saltar la valla por Nador. Pregunta en bucle. Una y otra vez. Una y otra vez. Así ha representado una mujer africana en la Plaza de la Virgen de València la tragedia detrás de las 37 personas asesinadas al tratar de saltar la valla de Ceuta. 37 personas migrantes y 37 madres que lloran.

"Las vidas negras importan". Es el lema bajo el que se han concentrado este viernes decenas de asociaciones africanas y antirracistas para reclamar una investigación independiente sobre lo sucedido en Nador. Que se depuren responsabilidades, que se sepa lo que sucedió, que se hagan exámenes forenses a los cadáveres y también "que se de un entierro digno y en su religión a las víctimas, que es lo que cualquier persona merece, y que no las tiren a una fosa común como quiere hacer Marruecos", reclama Lamar Bailey, de la organización antirracista Uhuru.

Pero no solo recordaron a los 37 muertos, también a los que no llegan y se quedan en "la gran fosa común en la que se ha convertido el Mediterráneo", como leyeron en el manifiesto. Todo ello por "las realidades económicas creadas por el norte global, que provocan que los del sur tengan que migrar y arriesgar su vida", denuncia Bailey . Explican que no les sorprendió la nula reacción del presidente del Gobierno Pedro Sánchez porque "sabemos que hay un racismo estructural, ya sean políticas de izquierdas o de derechas", pero sí que les indignó "que después de haber visto los cadáveres amontonados en el suelo declarara que 'estuvo bien manejado'".

"El gobierno marroquí que cobra por cada refugiado que detiene y que mata también es una mafia", critican las asociaciones antirracistas

Durante la concentración se corearon frases como "no son muertes, son asesinatos" o "africanos unidos y con voz propia". Agusto Juan Epam, miembro también de Uhuru, denunció micrófono en mano "el doble rasero" de las migraciones. "Hemos visto cómo los ucranianos que escapan de la guerra se encontraban en la frontera con una tarjeta de móvil para llamar a sus seres queridos, han tenido libertad de movimientos por toda Europa y han sido acogidos y documentados en a penas 24 horas". Epam ha matizado que le gustaría que fuera así con todas las procedencias, pero "las personas de Sudán del Sur que llegaron a Nador también estaban huyendo de una guerra, como los ucranianos, pero a ellos en vez de abrirles las puertas se les recibió a golpes, a palos, y gritándoles 'moríos, moríos' cuando estaban desfalleciendo en el suelo, como denunció un superviviente".

Las mafias

Varias organizaciones criticaron que el Gobierno justificara la intervención policial que dejó 37 muertos por la existencia de "mafias". Epam denunció que "el gobierno marroquí que cobra por cada refugiado que detiene y que mata también es una mafia. Y nuestro gobierno que paga por cada persona que detienen y que matan también. Esos son en parte los monstruos", criticó Epam.

Asociaciones antirracistas criticaron que "es necesaria una política migratoria y de asilo que ponga en el centro los derechos humanos de las personas que se ven obligadas a emigrar, ya sea por motivos económicos o para salvar sus vidas". Todo ello en contra de la deriva militarista "de tratar los movimientos humanos como un ataque o una amenaza que debe tener una respuesta militar". En el manifiesto reclamaron derogar la actual ley de extranjería, el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) y recordaron que "migrar debería ser un derecho, no un privilegio".

Asociaciones como la Unión Africana de España denunciaron el hecho de que "ni un gobierno de ningún país africano se haya pronunciado sobre la masacre de Nador", y criticaron que no dijeron nada porque "no mandan los mandatarios africanos, mandan los de aquí".

El movimiento Regularización Ya expresó que "no nos cabe en un comunicado toda la rabia e impotencia", y criticó duramente que "que un gobierno pague a otro para matar y detener personas migrantes tenga el nombre de 'acuerdos de cooperación'". Por eso exigieron "el fin de las violencias y muerte en las fronteras, que están normalizadas y hasta pagadas con dinero público que debería dedicarse a abrir vías legales y seguras para emigrar y tener buenas oficinas de asilo", pero sobre todo para "dejar de criminalizar la migración". Porque migrar, recordaron, "no es un delito".

Eshter Mamadou, abogada experta en protección internacional criticó la deriva de los agentes de "Frontex" (un cuerpo europeo destinado al control de fronteras) y ahora de la OTAN en base a la última cumbre, y denunció que "quieren hacer una mayor guerra contra la migración. Una guerra contra personas que nunca tienen armas".

El movimiento antirracista insistió en que "las vidas negras importan", y reclamó en toda la concentración "justicia para las víctimas de las fronteras". Mamadou reconoció que "con una concentración no se va a parar el mundo", pero clamó que "no vamos a parar hasta que esto pare", y que al menos "ojalá los chicos que nos han dejado hubieran podido ver cómo nos importan sus vidas".