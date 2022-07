La Guardia Civil investiga un presunto atraco a un hombre cometido en la noche del miércoles en el que la víctima recibió dos impactos de bala, aunque, por fortuna, no le han ocasionado heridas graves y ya se encuentra en su domicilio.

Los hechos, sobre los que la víctima no ha querido interponer denuncia, sucedieron sobre las 20.00 horas del miércoles, en una calle de Oliva. Según el relato inicial del herido, dos hombres se habrían bajado de un vehículo y habrían tratado de robarle un reloj de la marca Rolex, de gama alta, y él se habría resistido, tras lo cual le habrían descerrajado dos tiros, para huir a continuación a toda prisa del lugar en el vehículo que estaban utilizando.

Fue el herido quien, por sus propios medios, acudió al centro de salud de Oliva, donde el personal sanitario de guardia le examinó las heridas y preparó su traslado al servicio de urgencias del Hospital Francesc de Borja, en Gandia.

Los médicos alertaron entonces a la Guardia Civil, que se desplazó al citado centro hospitalario, pero, a su llegada, el hombre decidió que no quería formular denuncia alguna, alegando que, dado que los autores no habían logrado su propósito de llevarse su reloj, prefería no actuar oficialmente contra ellos.

Poco después, según las fuentes a las que ha tenido acceso Levante-EMV, el herido recibió el alta hospitalario y, de momento, no ha querido colaborar.

Aún así, la Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar la identidad de los autores de los disparos, que habrían sido efectuados con una pistola. Una de las hipótesis que se barajan es que se trate de un ajuste de cuentas relacionado con negocios ilegales, posiblemente vinculados con el tráfico de drogas, y que el ataque haya supuesto un aviso.