El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha anunciado este sábado varios puntos del programa electoral que llevará a las próximas elecciones autonómicas, entre los que ha destacado querer "acabar con el 'infierno' fiscal" mediante la supresión de los impuestos de sucesiones, donaciones y patrimonio, e "inaugurar la etapa de gratuidad escolar total desde los cero años" que "avance en el trilingüismo".

En el primer aniversario de la elección de Mazón al frente del partido y bajo el lema "Preparados para el Cambio", el dirigente alicantino ha recalcado frente a un millar de personas en València que si llega a ser presidente de la Generalitat construirá tranvías entre Dénia y Gandia, en Elche y también dos nuevas líneas en Castellón, con un tramo entre Vila-real y Castellón.

Arropado por la secretaria general del PPCV, María José Catalá, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, el presidente del PP de València, Vicente Mompó, o el dirigente nacional Esteban González Pons entre otros, ha resaltado que quiere "acabar con el colapso social de las 14.000 almas que están en la lista de espera por la dependencia" y que la renta valenciana de inserción se actualice al SMI.

El también presidente de la Diputación de Alicante ha insistido en que "devolverá" 500 millones de euros a autónomos y "no solo los 300 euros que pretende Puig", al tiempo que establecerá una "cuota cero" en los tres primeros años a menores de 35 para emprender.

En este "boceto", ha subrayado que limitará a diez las consellerias, reducirá a la mitad "los asesores a dedo" y creará dos direcciones generales, una de Pesca y otra de Protección Animal, para "respetar las tradiciones y crear un estatuto propio para animales de compañía".

Ha asegurado estar "preparado para el cambio" después de que la Comunitat haya "perdido el tren de la America's Cup y esté perdiendo el del Corredor Mediterráneo o el del agua", antes de avanzar que creará un tren de alta velocidad que conecte Alicante, Valencia y Castellón.

Mazón ha concluido el acto tras un vídeo en el que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo le ha emplazado a "aprovechar bien los meses que quedan hasta las elecciones", puesto que el segundo cumpleaños al frente del PPCV lo cumplirá, según el líder popular, desde el Palau de la Generalitat, tras "el deterioro paulatino del Gobierno y la dimisión obligada de Oltra".

Ha sido el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, quien ha introducido el vídeo, al que Mazón ha dicho que no le va a "fallar", porque el PP "representa a más de cinco millones de personas en la Comunitat que quieren ese cambio para enderezar el rumbo de España".

González Pons ha señalado que la única fórmula para cambiar la Comunitat Valenciana es "trabajar, trabajar y trabajar" con "responsabilidad, madurez y moderación" y que "el PP ganará porque se va a merecer ganar".

Ha insistido en que la campaña de la Catalá para la alcaldía de València no debe ser "Tu València", sino "Tú, València", mientras que en cuanto a Mazón, ha resaltado que España y la Comunitat necesitan política "adulta" y dirigentes "muy maduros, preparados y que digan la verdad".

Por su parte, la secretaria general del PPCV, María José Català, ha asegurado que la Comunitat Valenciana y la ciudad de València "no pueden aguantar más" y que Andalucía "ha marcado el camino", que es "imparable", porque "del socialismo se sale y la gestión es lo que vale".

Para que Mazón sea president de la Generalitat, Catalá ha señalado que "València tiene que ser azul" y que ella -Catalá- hará su "parte del trabajo", a la par que ha emplazado a quienes no han votado al PP en los últimos años a que "es hora de volver a casa".

Asimismo, ha resaltado que València necesita otro gobierno "no por sed de victoria", sino porque "debe dejar de ser insegura y que volver a Primera División", ya que tiene que pasar "de la València decadente de Ribó a la deslumbrante del PP".

"No quiero un president que no dé la cara, timorato, que no sepa pedir perdón y tampoco un gobierno sin humildad, que falla en la pata más débil, que es en la gestión de menores, y lo celebra con una fiesta", ha resaltado Catalá, que ha concluido que el presidente "ha de ser valiente, que dé la cara, que reconozca los errores, que sepa pedir perdón y que tome decisiones".

Asimismo, el presidente del PP en la provincia de Valencia, Vicent Mompó, ha pedido trabajar para que el acto de hace unos días en el que la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, salía bailando se convierta en "el último baile de Compromís". E