Hoy, 2 de julio, cumple años Marisol Burón Flores, la madre de Marta Calvo. Será otro aniversario amargo, el tercero ya sin su hija, en paradero desconocido desde la madrugada del 7 de noviembre de 2019 y muerta con toda certeza, supuestamente a manos del presunto asesino en serie Jorge Ignacio P. J.

Este año, el cumpleaños de Marisol coincide con la celebración del juicio contra el hombre acusado de arrebatarle a su hija. «El mejor regalo que podrían hacerme es darme el cuerpo de mi hija, por supuesto», asegura la madre de Marta, que desde que declaró en el juicio como testigo, acude cada día a las sesiones, inmóvil en una de las sillas, observando y escuchando cuanto sucede en la sala.

«El siguiente regalo que pido es que condenen a prisión permanente revisable al acusado. No me cansaré de decirlo: me la ha robado y ahora me está matando en vida por no devolvérmela. Y eso no debería salirle gratis», concluye.