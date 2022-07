El precio de la gasolina dispara los viajes con coche compartido

Pablo Viñado prefiere viajar solo, dice que le da más independencia. Sin embargo, hace unos días hizo BlaBlaCar y recogió a tres personas más para ir a Marbella a ver a su familia. Aunque cuenta que al principio valoró otras opciones «como el tren o incluso el avión», «no me lo podía permitir», así que decidió ir en coche. Pero había un problema: la gasolina subía hasta las nubes y lo que antes pagaba ahora excedía sus límites. Así que decidió poner su viaje en la aplicación y sufragar así parte de los gastos de la ida y la vuelta.

«Contando que gasté un depósito a la idea y otro a la vuelta, compartir el desembolso es mejor», dice. Por los precios de la gasolina, por la compañía en el trayecto o por una cuestión medioambiental. Son muchas las razones que llevan a cada vez más personas a compartir coche para desplazarse pero la más reciente y predominante es la económica.

Por trabajo o por placer, cerca o lejos del origen, pero el BlaBlaCar es una de las opciones más elegidas. Ayer fue el primer día de la conocida como «operación salida», coincidiendo con el viernes, primer día de julio que da el pistoletazo de salida a la temporada estival. Miles de personas empezaron su descanso y salieron huyeron de la rutina en coche, pero muchos no lo hicieron solos, sino compartiendo vehículo con otros.

Más de 40.000 viajes

Concretamente y según la aplicación BlaBlaCar, se prevé registrar más de 40.000 viajes en la Comunitat Valenciana de los 350.000 a nivel nacional que, a su vez, suponen un incremento del 40 % con respecto al mismo periodo del 2019. Además, y según la empresa que conecta viajeros y conductores, el 79 % de los usuarios apostarán por este medio por una razón: la afectación de la subida de los combustibles a su economía.

Es uno de los motivos por los que, por otra parte, Iñaki partió a Málaga para ver a unos amigos con dos personas más. Él conducía un trayecto de siete horas. «Los principales motivos por los que elijo compartir coche son que me cuesta mucho dinero viajar solo, pero también porque creo que es más sostenible disminuir el número de vehículos en la carretera por una cuestión medioambiental y porque ir solo siete horas es más aburrido», comenta con Levante-EMV. Como él hay muchas personas.

Los motivos para compartir vehículo son lúdicos y laborales y los usuarios no tienen edad

El aumento de usuarios en BlaBlaCar por motivos económicos y otros lo ha notado Iñaki como particular, pues dice que esta vez, al ser un viaje largo «muchísima gente me preguntó, aún ya teniendo el coche lleno». De hecho, para volver de Málaga ya lo tiene lleno. Los motivos del transporte no son solo lúdicos, sino que también hay personas que comparten coche para ir a trabajar. El ahorro en el transporte tampoco tiene edad y los usuarios de BlaBlaCar son de todas las edades, tal como corroboran varios usuarios consultados por este periódico.

«Solución coyuntural»

Para Pablo Viñado, por su parte, compartir viaje «es una solución coyuntural a la barbaridad de precios» y opina que la solución a largo plazo debería ser «poner un tope que regulara los precios a nivel internacional». Mientras tanto, él lleva ya unos cuantos viajes de BlaBlaCar a sus espaldas. «Los trayectos me salen más baratos y tal y como está la cosa creo que hay que tirar por ahí. Es una paliza porque al final es como si hicieras de chofer, pero como el viaje lo voy a hacer de todas maneras, es una forma de ahorrar», reflexiona el joven valenciano.

En este sentido, una encuesta realizada entre los usuarios de la compañía que actualmente conecta el 92 % de las localidades de la Comunitat, muestra, además, que los usuarios de la plataforma se decantarán en su mayoría (71%) por el uso del coche compartido frente al vehículo privado no compartido (34%) o el tren (24%).

El documento, por otra parte, refleja cómo ha afectado la subida de los combustibles a los usuarios, ya que un 79% de los usuarios alega este motivo para utilizar el coche compartido en verano. También, entre las preferencias de los residentes en la Comunitat Valenciana destaca, con un 79 %, su intención de realizar turismo nacional, de ahí que los principales destinos registrados sean aquellos que unen las localidades de Madrid y València, Alicante y Madrid, Alicante y València, Barcelona y València y, por último, València y Zaragoza.

La compañía, que ya cuenta con más de 7 millones de usuarios en España, 850.000 en la Comunitat Valenciana, ha registrado datos históricos durante el primer semestre del año tanto en publicación de viajes como en reservas y sigue batiendo sus propios récords al haber obtenido, de media, un 25% más de actividad en comparación con el primer semestre de 2019. Uno de los motivos de este incremento se ha visto propiciado por la subida del precio de los combustibles, que ha aumentado más de un 30 % tanto en gasolina como en diesel.

Aunque muchos de los usuarios se decantan por esta opción por el ahorro económico, también prima en algunos de los casos, la conciencia ambiental y la preferencia de movilizar un vehículo colectivo frente a uno privado.