La falta de sustitutos deja "bajo mínimos" las Urgencias del Hospital de Llíria

La falta de profesionales sanitarios en bolsa está pasando factura al plan de vacaciones anunciado por Sanidad que tenía que proveer de los sustitutos y refuerzos para que la asistencia sanitaria no se resintiera con el inicio de vacaciones. Así, a los consultorios auxiliares de zonas turísticas que no se van a poder abrir este verano, se unen varios servicios que no se van a poder mantener abiertos total o parcialmente (como las salas de Medicina Interna en el Hospital de Ontinyent) y algunos que van a tener muy difícil mantener una atención "normal".

