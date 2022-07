Valencianos aplazan o cancelan sus vacaciones por la subida de los precios

Jorge Martínez llevaba desde enero vigilando los vuelos disponibles para viajar a Kansas (Estados Unidos) este verano y visitar a sus familiares que residen allí. Las vacaciones las tenía pero el billete todavía no, consultaba los portales de las aerolíneas desde enero para encontrar el mejor precio. Hasta que ha llegado un momento en el que agosto se ha vuelto imposible. "De 600 euros ha subido a 1.500 y yo no puedo pagar eso, así que decidí cambiarme las vacaciones a octubre, creo que en esa época será más barato y todavía hace buen tiempo". "El nuevo verano para mí es el otoño, agosto no lo puedo pagar", bromea y detalla que espera que para entonces la inflación haya bajado y los precios del combustible se estabilicen.

"El nuevo verano para mí es el otoño, agosto no lo puedo pagar" Cuando vio que no podía permitirse irse en agosto "pagando el vuelo y luego todo lo que te gastas una vez allí", habló con su empresa "para cambiar las vacaciones a octubre. En agosto no podía irme ni de broma". No hubo problema, así que Jorge trabajará los meses más calurosos y esperará un precio más asequible en temporada baja. "Es lo que hay", señala. Pero Jorge no es el único. Como él hay miles de valencianos y valencianas. De hecho, el 40 % de los españoles asegura que se ha visto obligado a posponer sus planes de vacaciones de verano debido al encarecimiento de los precios, según la plataforma global de investigación de mercados Appinio que detalla, además, que el 57 % de la población acortará sus vacaciones e incluso al 30% optará directamente por cancelarlas a causa de la inflación. El 24 % de los españoles confía en marcharse de vacaciones la primera quincena de agosto, aunque no todos los encuestados pueden disfrutar de la misma duración del descanso laboral debido fundamentalmente a un componente económico: el 34 % pretende viajar de 6 a 8 días y el 30 % de 2 a 5 días, mientras que algunos encuestados se irán de excursión un único día (2 %). Jorge, por su parte, ha optado por reducir a cero los días libres en el mes de veraneo por excelencia para optar por una fecha más acorde a su economía. La Comunitat, uno de los destinos preferidos La mayoría de los españoles pasará sus vacaciones dentro de España (79 %), frente a aquellos que han elegido un destino fuera de Europa (7 %). En España siguen triunfando los clásicos destinos de 'sol y playa': Andalucía (31 %), Comunitat Valenciana (23 %), Cataluña (14 %), Galicia (13 %) y Canarias (12 %). Además, a pesar de la infinidad de alternativas que pueden existir a la hora de escoger un espacio en el que alojarse, el 53 % de los españoles prefiere pasar sus vacaciones en un hotel, frente al 6 % que decide quedarse en una caravana o camper. Viaje en caravana por "la terreta" Esta última opción es la que contemplaban Cecilia Pastor, su marido y sus dos hijos. Querían hacer un viaje con su autocaravana por España pero han decidido que, con la subida del precio de la gasolina, es mejor quedarse en la Comunitat Valenciana. Un cambio de última hora con el que se ahorrarán, previsiblemente, cientos de euros. "Empezamos a mirar de irnos por la Costa Brava pero los campings se nos iban de precio, eran carísimos". Cree que el aumento de venta de caravanas, el crecimiento de demanda y la subida de la luz ha sido el cóctel perfecto para un importe superior. "Camping y gasolina en la C.Valenciana nos cuesta lo mismo que ir y volver a Asturias" Como alternativa pensaron viajar a Asturias, donde los campings eran más baratos pero se encontraron (todavía cuando la gasolina estaba a 1,88 euros el litro) que les costaba 150 euros ir y 150 volver solo en combustible. "Mínimo nos gastábamos 300 en gasolina, más moverse por Asturias calculamos 500 euros solo en moverse", cuenta Cecilia. Por eso, se quedan en la Comunitat. Irán a Crevillent y a Xàbia del 1 al 17 de agosto. Quince días en un camping son 460 para cuatro personas, casi lo mismo que nos cuesta mover hasta Asturias solo en gasolina". Sara y su marido están exactamente en la misma situación que Cecilia. Pensaban subir hasta Francia con la caravana pero el incremento acelerado del precio de la gasolina ha frenado sus planes. "Nos vamos a un camping en Alcalá de Xivert por la gasolina", explica. "Nunca nos había pasado esto, la verdad que chafa porque llevamos todo el año con la idea de irnos al sur o al norte de España incluso cruzar a Francia con la caravana y nos encontramos con que la gasolina no deja de subir", dice. Pero tienen una cosa clara: "no nos vamos a dejar el sueldo en la gasolina". Así que el verano será verano, pero cerca de casa.