«Cuando pasé la covid en enero tenía dos vacunas, creo que ayudan mucho»

Que aumente el número de población completamente vacunada y, sobre todo, con la dosis de refuerzo frente a la covid en un momento de aumento de contagios de coronavirus. Este es el objetivo que busca la Conselleria de Sanidad con su nueva campaña de vacunación masiva para lo que acaba de reabrir vacunódromos en las tres provincias. La acción está dirigida a las personas que, por diversos motivos, no tienen la pauta completa o la dosis de refuerzo, principalmente aquellos que se contagiaron en enero y tenían que esperarse cinco meses para recibir el tercer pinchazo.

Ayer se vieron las primeras colas en los centros de salud seleccionados para funcionar como vacunódromos, como el de Corea, en la ciudad de Gandia. Allí, desde el lunes están acudiendo decenas de personas, algunas con su cita vía SMS para vacunarse y otras sin ella. La gran mayoría se presentó para recibir la tercera dosis que no se pudieron inyectarse durante el pasado invierno debido a su contagio durante la sexta ola de covid-19.

«Cuando pasé la enfermedad, me había puesto las otras dos vacunas y no tuve casi síntomas, así que de verdad creo que ayuda mucho», explica Halyna Tarasyuk, una de las personas que aguardaba su turno ante las puertas del centro sanitario. Tarasyuk tiene 48 años y, como tantos otros, viene ahora porque se infectó en invierno. Aunque el Ministerio de Sanidad recomendaba un mínimo de cuatro semanas antes de vacunarse tras sufrir la enfermedad, lo ideal era dejar pasar cinco meses. Por eso, aquellos que se infectaron del virus en enero, están recibiendo la vacuna de refuerzo ahora.

Es el caso, también, de Raúl Gutiérrez, Pilar Hernández, Fernando Miñarro y Ana Rincón, todos ellos vecinos de Gandia, que piensan que la salud es lo primero. «Me la pongo por seguridad», asegura Gutiérrez. Maite, que también es de la localidad, asegura que a ella le tocaba ponérsela hace dos semanas pero que no le había llegado ningún mensaje y que la cita se la daban para principios de septiembre. «Dicen que quieren que nos protejamos, pero facilidades no nos ponen ninguna», se queja.

«Obligados» para viajar

Como ellos, gran parte de los pacientes de la cola confía en que las vacunas funcionan a la hora de mitigar los síntomas y evitar los ingresos hospitalarios. Sin embargo, también están quienes piensan diferente y les mueven otros intereses para vacunarse. «No quiero ponérmela pero voy a coger el avión la semana que viene y no me gustaría tener problemas», afirma Antonio González, de 68 años, quien hacía cola para inocularse la tercera dosis. A pesar de que hay países como Portugal o Suiza que ya no piden el certificado de vacunación covid a los turistas, sigue habiendo destinos que exigen tener la pauta de vacunación completa o la dosis de refuerzo. José Bataller, de 47 años, se va a Alemania y pregunta a los presentes si alguien sabe si hace falta tener la tercera dosis para viajar hasta su destino porque «la verdad es que prefiero no ponérmela».

El miedo, la incertidumbre o la desconfianza están detrás de esta negativa, que capitula frente a la necesidad de tener actualizado el certificado covid, por ejemplo, para viajar. En esas está también Alexander Patiño, que asegura que se la pone por «obligación». De hecho, los efectos secundarios son tema de conversación entre quienes forman la cola, pero muchos creen a pies juntillas en que los beneficios serán mayores que los inconvenientes.

En la cola, los veinteañeros y treintañeros escasean pese a que este es el perfil que más se contagió en enero y el que tiene los peores porcentajes en terceras dosis. Pau García, de 22 años, parece ser la única persona de su rango de edad que ha acudido a vacunarse en toda la mañana y lo hace, además, porque, si no, no puede viajar.