Ruth Merino muestra su intención de presentarse a las primarias de Cs para la Generalitat

Ciudadanos anunció el martes que elegirá en octubre en primarias su cabeza de cartel para la Generalitat y su síndica en las Corts, Ruth Merino, ya se ha mostrado dispuesta a presentarse a ellas. No ha anunciado un paso adelante de manera oficial, pero en sus palabras en los pasillos del pleno han dejado meridianamente clara su intención de concurrir al proceso interno y asumir la candidatura de la formación naranja.

Merino no solo no ha negado la posibilidad de presentarse a las primarias cuando ha sido preguntada por la prensa sino que ha expresado su deseo de continuar en el cargo de portavoz en la cámara autonómica. Para ello, como mínimo, ha de ir en las listas autonómicas y lograr representación en el parlamento. Así, ha dejado a "cuando llegue el momento" y "si me da la confianza el partido" la posibilidad de ser la candidata de Cs a la Generalitat.

Pero para recibir esa confianza "del partido", es necesario presentarse a las primarias que la formación prevé celebrar en octubre. "En principio, si el momento así lo indica y se dan las circunstancias, sí", ha expresado cuando se le ha repreguntado sobre si estaría dispuesta entonces a dar ese paso, necesario, para recibir el apoyo de la dirección del partido que encabeza María Muñoz, diputada en el Congreso y coordinadora de la formación en la Comunitat Valenciana y que podría ser otra de las aspirantes.

Presentarse, eso sí, por Ciudadanos y con un "proyecto independiente" alejando la posibilidad de una integración de la formación naranja en las listas del PP. "Ciudadanos no puede perder la esencia de lo que es", ha señalado este miércoles asegurando que el "espacio liberal está ahí" y es el que ocupa el partido que lidera Inés Arrimadas. "Sería un error diluirse", ha añadido.