Las Jornadas para el Aprendizaje y Enseñanza de las Matemáticas (JAEM) han reunido en València a 600 docentes de la asignatura en todos los niveles. La implantación de la nueva ley educativa (Lomloe), la inclusión del alumnado, el aprendizaje por ámbitos o el fomento de las vocaciones STEM entre las chicas han sido algunos de los temas tratados en el mayor encuentro de España que la ciudad ha acogido desde el domingo y hasta hoy.

Una de las cuestiones que ha salido en una de las mesas redondas de la última jornada ha sido la de la formación en Primaria, ya que los maestros suelen ser generalistas y muchos no son especialistas en la materia lo que, en opinión de algunos asistentes, dificultará la implantación de la nueva ley, que da más libertad a los docentes al primar la adquisición de competencias.

Onofre Monzó, vicepresidente de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas, afirma que el problema es con la "formación matemática de los maestros", una cuestión en la que afirma que deben implicarse el ministerio, las facultades y los departamentos de Matemáticas.

Asimismo, destaca que no es que en ocasiones los docentes no sean expertos en matemáticas, sino que va más allá: "a muchos no es que no les gusten, es que las odian". Por esto, apunta a Levante-EMV que “muchas veces el miedo a las matemáticas es transmitido por el profesorado, pero no podemos transmitir eso”, asegura.­

Así, pide “aflorar y trabajar” la parte afectiva de la asignatura, como viene recogido en la Lomloe, “para que cualquier ciudadano tenga una experiencia agradable con las Matemáticas”

Tomás Queralt, coordinador de las JAEM, también incide en otro tema que ha estado sobre la mesa en el encuentro bienal celebrado en València: la inclusión en las aulas. "Hemos hablado de la inclusión en las Matemáticas, que tiene mucha importancia, porque estamos educando al 100 % de la sociedad, no solo a quienes tienen mucha capacidad o están muy preparados", apunta.

Nueva ley

Sobre los cambios legislativos, Monzó asegura que el Comité Español de Matemáticas (CEMAT) se “sorprendió gratamente” cuando vieron que el Ministerio de Educación adoptó la mayoría de propuestas que le habían trasladado en un documento base, aunque no las CC AA. “La inmensa mayoría de las propuestas se han visto reflejadas por el ministerio”, apunta, si bien asegura que ahora hay un “cambio de foco”, pero “el cambio radical fue la Logse”.

La adaptación de la futura selectividad a la manera de aprender más por competencias, la ordenación -por primera vez- de la etapa 0-6 años, el nuevo Bachillerato general, la evaluación en la ESO o la mayor autonomía para los centros (siempre demandada pero que ahora genera dudas) han sido algunas de las cuestiones tratadas por el profesorado en València en referencia a la Lomloe, entre muchas otras.

Como balance, Tomás Queralt asegura que las JAEM han tenido “un resultado inmejorable, todo ha funcionado al 100 % y los participantes transmiten que las cosas han ido bien”. “Hemos hablado de los elementos que hoy en día tienen más importancia a la hora de poner en práctica el trabajo profesional del profesorado de Matemáticas; ha habido muchas propuestas de cómo trabajar con diferentes perfiles de personas, también de divulgación de las matemáticas o de los currículums”, concluye a este periódico.