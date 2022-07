Denuncian que al menos 100 residentes del H. Clínico aún no han cobrado su nómina desde mayo

El sindicato CSIF ha denunciado el retraso en cobrar nóminas y guardias que están sufriendo parte de los estudiantes de Medicina y de Enfermería que están haciendo sus estudios en residencia (MIR y EIR) en los hospitales valencianos. Desde la central sindical han urgido por ello a la Conselleria de Sanidad a que “se ponga al día de inmediato” ante estos "impagos" tanto de nóminas completas como de complementos.

Como casos concretos, desde CSIF aseguran que 101 residentes del departamento de salud Clínico-Malvarrosa cuyos contratos comenzaron el 25 de mayo "todavía no han cobrado sus nóminas". No son los únicos. El sindicato también ha detectado el mismo problema en otros departamentos, sobre todo en lo que afecta a complementos. Por ejemplo, "en el de La Fe numerosos residentes no han percibido, en su nómina, la cantidad que les corresponde por las guardias realizadas".

El sindicato incide en la gravedad de esta situación para profesionales que “están en primera línea en la atención y que tienen que hacer frente a gastos básicos como alquileres y manutención”.

La central sindical exige a conselleria que aclare qué está pasando y ofrezca información tanto a afectados como a sindicatos en su calidad de representantes del colectivo de trabajadores. CSIF, que alerta de “la gravedad de esta situación inusual”, exige a la Administración que “de inmediato” proceda al abono tanto de nóminas como de complementos para, así, poner fin “a este hecho vergonzoso que representa una falta de respeto para el personal residente”.