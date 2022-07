El adiós de Johnson desde la política valenciana

La carrera política de Borish Johnson se ha dado por concluida en numerosas ocasiones antes de tiempo. Las tensas negociaciones del Brexit, las polémicas medidas adoptadas en la primera ola del covid o el escándalo del Partygate hicieron peligrar el mandato de Johnson, cuyo fin, sin embargo se ha visto precipitado tras la publicación del escándalo sexual protagonizado por Chris Pincher, exresponsable de la disciplina parlamentaria de los tories.

Su caída supone el adiós de una de las figuras políticas más destacadas del panorama internacional, algo que hace que su dimisión no pase desapercibida para la política valenciana pese a la distancia y las diferencias en cada uno de los sistemas. Una de ellas es, según explica el politólogo Francesc Miralles la diferente percepción sobre la dimisión en ambos territorios. "Dentro del Partido Conservador no está mal visto dimitir, es bastante común que los diputados se rebelen con el partido, a diferencia de lo que ocurre aquí".

En la última década se han sucedido tres primeros ministros tories. Tras Cameron y May, Johnson se convierte ahora en el último líder victima de su propio partido. El miércoles por la noche Boris Johnson se negaba a dimitir y desafiaba a su propio partido a que le echase. En esas horas muchas eran las voces que echaban en falta asesores que hiciesen ver al exlíder conservador que la cascada de dimisiones que se estaban sucediendo era incompatible con su continuidad en el cargo y las labores propias del gobierno.

Álex Comes, politólogo y director de LaBase, apunta a la burbuja en la que viven asesores y políticos, que impide a los primeros ofrecer un análisis claro de la realidad cuando sus jefes más la necesitan. A falta de sondeos y encuestas que reflejen la nueva situación en el país británico, Comes no descarta que en unas futuras elecciones, muchos electores apuesten por el Partido Laboralista, no por motivos ideológicos , sino por el gran rechazo que genera la figura de Johnson al que rodea un gran descrédito lo que conlleva penalización en las urnas.

Ante el anuncio de la dimisión de Boris Johnson las reacciones a este lado del Canal de la Mancha no se han hecho esperar. Reino Unido es uno de los países con mayores lazos comerciales con la Comunitat Valenciana. Es por ello que el presidente del Partido Popular valenciano, Carlos Mazón, confía en que "vuelva a crecer el europeísmo entre los británicos", pues en "la Comunitat Valenciana es donde más residentes británicos hay en España y son clave para nuestro turismo".

Por su parte, la síndica de Cs, Ruth Merino, espera que la nueva persona que ocupe el puesto de Johnson tenga una mirada más aperturista y sobre todo europeísta y que conforme un equipo que aporte estabilidad para garantizar la viabilidad económica y la relación con la UE, "no podemos obviar que España, y por ende la Comunitat Valenciana, son territorios con lazos económicos y comerciales estrechos ".

Similar reflexión que la que realiza la eurodiputada del PSPV Inmaculada Rodríguez-Piñero que considera que durante el mandato de Johnson las relaciones entre la Unión Europea y Reino Unido han sufrido un grave deterioro. "Se ha esforzado en incumplir lo acordado con la UE, que el mismo había firmado hacia menos de dos años", explica. La europarlamentaria desea que el Partido Conservador sea capaz de elegir un líder que abandone el populismo que "una vez que una vez más ha demostrado que es incapaz de resolver los problemas de los ciudadanos". "Al final tarde o temprano siempre se impone la necesidad de contar con lideres serios riguroso y competentes", sentencia.

Fuentes de Compromís valoran la salida de Johnson al tratarse de "un dirigente con unas formas nefastas, con faltas de respeto constantes a la ciudadanía y con escasos valores democráticos". "Pero con todo lo peor de Boris Johnson es lo que suponen sus políticas", indican. Así, aseguran que estas representan la "esencia de la derecha, que tanto en el Reino Unido como aquí supone lo mismo, gobernar para los que más tienen, privatizando y recortando derechos".

En Unides Podem creen que la sucesión de escándalos ha hecho insostenible el gobierno de Johnson. Fuentes de la formación morada estiman que "desde la salida del reino unido con el Brexit a través de una campaña basada en el odio y llena de mentiras, hemos visto una gran inestabilidad de todos los gobiernos conservadores sin rumbo, y sin soluciones para las múltiples crisis abiertas"