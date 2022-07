Alika Kinan: "Sin estructura social, sin corrupción y sin hombres que paguen por sexo no hay trata"

"Cuando hablamos de trata de personas, nos encontramos con mujeres que están dentro de una cajita con la luz apagada y esa es la caja de pandora donde conviven todas las violencias. De repente, el Estado enciende la luz, reconoce y pone nombre a todas las violencias y te deja sola. Pero las violencias siguen estando y ellos se van".

Con esta metáfora ejemplifica Alika Kinan (Córdoba, Argentina), superviviente de trata con fines de explotación sexual y activista abolicionista, la importancia de acompañar y proteger a las víctimas de explotación una vez salen del sistema prostitucional. Lo hizo ayer en la jornada "Sobreviure a la prostitució" celebrada en la sede de la Mancomunitat de l'Horta Sud en Torrent y organizada por esta entidad y la Conselleria de Justicia.

"La legislación tiene que ir acompañada de enmiendas que a su vez acompañen a las víctimas porque es fácil llegar en plan héroe diciendo que nos van a rescatar, que nos reconozcamos como víctimas y luego irse".

Ella salió dieciséis años después de pisar el primer prostíbulo en Tierra del Fuego (Argentina) y sentirse totalmente aterrorizada al comprender a qué la habían traído cuando le compraron el pasaje de un avión, la escoltaron al aeropuerto y la recibieron entre abrazos y buenas palabras para luego explotarla sexualmente a diario. Ahora trabaja en la Universidad Nacional de San Martín, es presidenta de la Fundación Alika Kinan, donde ayuda y da asistencia a mujeres víctimas de explotación sexual y es madre de una familia numerosa de seis hijos. Ha sido la primera víctima de trata en ganar un juicio condenatorio hacia sus proxenetas y explotadores, algo que no fue nada fácil.

La conferencia de ayer fue el cierre de su viaje por España "para acompañar la ley abolicionista que se propone, el bastión fundamental para que muchas mujeres sean reconocidas por el delito de trata y criminalicen a quienes han truncado sus vidas: los proxenetas, los tratantes, los traficantes y también los puteros, los que pagan por violar".

La primera vez que Alika escuchó hablar de prostitución fue en el seno de su familia. Su padre era un putero y conoció a su madre en un prostíbulo. Tras años de violencia en casa se divorciaron y ella y su hermana se mudaron con su madre a una casa "que estaba partida en dos".

Al poco tiempo su madre partió a Buenos Aires a buscar trabajo y se quedó sola con su hermana. Con 17 años ella y 11 su hermana. "Sin cuota alimentaria, sin madre, sin padre, sin luz ni agua y sin comida". "Le indiqué a mi hermana que tenía que ir cada día a comer a casa de una amiga y me fui a Córdoba a buscar trabajo". Allí conoció a una mujer que le prometió que en el sur había trabajo y ganaría "mucha plata". En esa época, Alika tenía 18 años, el pelo largo rubio y era muy delgada "porque estaba famélica de hambre".

"Cuando hablamos de prostitución no hablamos de una práctica libre, sino de mujeres con necesidades básicas no resueltas y hombres con capacidad económica para vulnerar sus derechos a través de pago o con la garantía de que ese pago no les va a hacer culpables por el delito que acaban de cometer. Y ese delito es la violación". En ese contexto, cuenta Alika, "no tenía opciones como para elegir libremente, así que fue fácil obtener el consentimiento". "Cuando tu consentimiento le salva la vida a alguien, te garantiza un plato de comida o un techo está viciado".

A Alika la captaron en una situación de vulnerabilidad extrema. Al llegar a Tierra de Fuego, una ciudad llena "de casinos y prostíbulos, más de cincuenta" lo primero que le dijeron fue: "Alika, mucho gusto, ¿pensaste tu nombre?". "El primer paso que hay que lograr con la víctima es deshumanizarla, para ello, se apropian de la identidad cambiando el nombre". El de Alika, durante más de una década fue Carla.

La primera noche Alika llevaba un vestido negro apretadísimo y "los zapatos más feos que he calzado en mi vida". "Me agarré a la barra y ese fue uno de los momentos en los que tuve terror, sentí mucho miedo (el otro fue en el juicio por amenazas de los proxenetas)".

"El feminismo a mí me llegó ese primer día dentro del prostíbulo pero no lo supe reconocer". Sus compañeras le decían "con ese sí, con ese no". "Cuidar a otra chica para que no se vaya con un violento son prácticas feministas y estas mujeres sin saberlo cuidaban a otras. Y eso es algo que nos debemos unas a otras. Más cuidado entre nosotras y poder aprender y transmitir experiencias".

A partir de ahí, habla de años llenos de instituciones colaboradoras, de hombres de toda clase y condición que pasaban por allí y de "colas de hombres para estar con ella 15 minutos". De hinchazón en la vagina y de dolor. Mucho dolor. Hasta que años después la rescataron pero después la dejaron sola.

Por eso lanza dos mensajes. El primero: "Sin estructura social, sin Estado colaborador, sin corrupción y sin hombres que paguen por sexo no hay trata". Y el segundo: "Es importante no solo una legislación sino todas las herramientas que deben acompañar las leyes abolicionistas, como la protección total de las víctimas y el acompañamiento para poder restaurar su vida tras tanta violencia".

"En honor a todas las mujeres que nos precedieron tenemos que seguir conquistando derechos. Y cuando hablamos de conquistarlos, hablamos de abolir la prostitución en todo el mundo", sentencia Kinan.

Esa primera noche, Alika se puso los zapatos más feos que se usó en su vida, cuenta. Eran bajitos, largos y le dolían los pies, pero nada era equiparable a todo lo que se rompería esa primera noche en ella. Algo que con muchos años y con mucho trabajo ha recuperado: su vida, su sexualidad y su propio camino.