La vicepresidenta y portavoz del Consell, Aitana Mas, ha mostrado su confianza en que la tasa turística que se debatirá el jueves salga adelante. "Es un acuerdo del Botànic que se revalidó en diciembre, si tres partidos vuelven a firmar un acuerdo no debería haber problemas en que saliera adelante", ha señalado en su primera rueda de prensa en la sede de Castellfort tras el pleno del Consell.

Mas ha intentado evitar pronunciarse sobre el impuesto a las pernoctaciones turísticas al asegurar que era un asunto que no se había tratado en la reunión semanal del Gobierno valenciano y que estaban "a la expectativa" de lo que decidieran los grupos parlamentarios. No obstante, ha acabado mojándose.

"Es uno de los puntos que se pactó en el Botanic en 2019, se marcó en la hoja de ruta y es lo que el Consell respeta y espera que las Corts lleve adelante", ha indicado a lo que ha añadido que, además, el punto de la tasa turística se ha "vuelto a firmar" en diciembre en las Corts. "Hasta donde nosotros sabemos no hay un desacuerdo, hay un acuerdo de las tres fuerzas del Botanic y se plasmará", ha remarcado.

Mas se ha referido así al pacto al que llegaron los tres partidos que dan su apoyo al Ejecutivo autonómico en las Corts y por el que acordaron presentar una ley en la que se estableciera un gravamen voluntario para que los ayuntamientos puedan aplicar a los alojamientos turísticos aunque con una moratoria hasta 2024. De este pacto se ha distanciado el PSPV que ha puesto en duda la posibilidad de apoyarla y en una entrevista su síndica Ana Barceló ha asegurado que no es el momento de la tasa.

Las esperanzas de la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano en que salga adelante el impuesto chocan con las dudas de sus socios y con la opinión del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, quien califica de "error" esta medida. No obstante, Mas ha evitado avivar cualquier tensión con Colomer o los socialistas y se ha limitado a incidir en que es algo "pactado".

El estreno de Mas en Castellfort ha evidenciado un cambio de tono en las relaciones en el Ejecutivo. El Consell está conjurado a "mejorar la coordinación" y a bajar el ruido en torno a las discrepancias "normales que hay en cualquier coalición". "No es cierto que nos estemos peleando cada dos días", ha incidido.

No obstante, con quien sí que ha mostrado colmillo es contra el líder del PP, Carlos Mazón, a quien ha respondido por las acusaciones de haber eliminado el programa de 'Menjar a casa'. "Lo he dicho por activa y por pasiva, no se ha quitado en ningún momento, se reestructura funcionamiento a través de la nueva ley de Servicios Sociales Inclusivos", ha indicado para añadir que Mazón "debería pasar más tiempo trabajando como presidente de la Diputación de Alicante porque tiene la peor ejecución presupuestaria del decenio".