«La cantidad de combustible en los montes no para de aumentar»

«Los servicios de extinción difícilmente pueden ser más eficaces y el margen de mejora es muy poco, tanto en medios como en tecnología. Mientras tanto, la peligrosidad de los incendios sigue creciendo sin cesar». Rafa Delgado, presidente de la Plataforma Forestal Valenciana, es rotundo al afirmar que la intensidad de estos nuevos incendios supera en 4 ó 5 veces la capacidad para acabar con las llamas. Delgado, profesor en la Universitat Politècnica de València, aboga por virar la mirada hacia el modelo territorial, social y económico valenciano.

«El bosque no deja de crecer sesenta o setenta años después del éxodo rural del siglo XX. A esto se une el calentamiento global, que estresa enormemente la vegetación. Como resultado, ya sabemos que la cantidad y la continuidad de combustible es enorme y el problema no para de aumentar», reflexiona. «Hay que establecer estrategias para fragmentar el paisaje, dar pasos de vuelta al uso agrario y forestal. No es una tarea sencilla, pero no hay otra opción», incide. El cortoplacismo, reitera, está reñido con las necesidades del medio rural.

«La paradoja de la extinción establece que el peligro de los incendios aumenta al mejorar la extinción. Aquí no valen resultados inmediatos, ni soluciones mágicas», explica ahora, tras el desastre en Venta del Moro que ha acabado arrasando 1.400 hectáreas, mil de ellas en el Parc Natural de las Hoces del Cabriel. «Si no se toman medidas para emplear el excedente de biomasa de los bosques y su continuidad, estamos enfrentando erróneamente la cuestión porque estamos dejando para mañana el fuego que hemos detenido hoy», remarca.

Para el presidente de la Plataforma Forestal Valenciana el calentamiento global agravará aún más una situación ya complicada, de ahí que abogue por una silvicultura adaptativa. Aunque para él, lo realmente importante es cambiar la visión y crear un marco legislativo que permita hacer viable la gestión forestal. «No se trata de talar los bosques, sino de aprovechar el excedente de crecimiento y ponerlo en valor, lo cual a la vez protege el monte, lo mejora y eso lo tiene que entender la sociedad», razona.

La mejor prevención, defiende, es crear economía en el territorio haciéndolo atractivo. «Casi exactamente lo contrario de lo que se viene haciendo», enfatiza. Lo cierto es que el monte gana cada año más de 3.000 hectáreas por el abandono de cultivos y de los usos tradicionales.

Recuperar bancales

Delgado es crítico con la política hecha desde las urbes desatendiendo las dificultades que tienen por ejemplo los agricultores para recuperar bancales de montaña cultivados durante siglos, que después de décadas sin uso han pasado a ser considerados forestales. «Actividades que deberían ser potenciadas y recompensadas por sus efectos beneficiosos tienen que pasar trámites tan largos que resulta inexplicable», dice.

En ese punto cree que, aunque tarde, el anteproyecto de ley contra el despoblamiento, puede ayudar a revertir la situación. «Hay que generar economía y condiciones de vida en el medio rural», destaca, para poner el ejemplo de que los viñedos en Venta del Moro han evitado la propagación de las llamas. La metamorfósis, indica, podría empezar por incluir la problemática territorial en los libros de texto.