Una de las cosas que no soporto son las mentiras disfrazadas de supuesta pátina científica. Recientemente se publicaba una noticia en la que se señalaba que el problema -político- del trasvase Tajo-Segura amenazaba la seguridad alimentaria de la UE. Lo primero que me provocó este titular fue risa, por lo grotesco y mentiroso del mismo y lo superficial del contenido de la noticia. La UE tiene garantizada su seguridad alimentaria, con o sin trasvase Tajo-Segura. Precisamente porque Europa es consciente de que los regadíos de Almería, Murcia y sur de Alicante, tienen garantizado el suministro de agua de un modo u otro. ¿De verdad se creen los promotores de esta noticia lo que cuentan? Y lo peor, ¿por qué se hacen eco los medios de comunicación de este tipo de noticias sin el más mínimo contraste con datos científicos?. Por favor, dejen de tratarnos como ciudadanos indocumentados y tontos. El trasvase se defiende, o no, desde la ciencia. No desde el titular de periódico llamativo y falsario. Hace unas semanas ya dijimos que el sureste ni se va a desertizar ni va a empeorar sus cifras de paro agrario porque se reduzca la aportación del trasvase Tajo-Segura. Lo importante es trabajar desde ya en la solución que convierta a este territorio en autosuficiente en materia de agua. Soluciones y técnica existen. Falta la voluntad de las partes (administraciones y regantes) para sentarse de una vez y dejar este tema resuelto para siempre. Genera hartazgo tanto mensaje catastrofista y mentiroso. Ya basta. Seamos serios.