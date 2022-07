"Hay que ir pensando en prohibir los vuelos cortos donde hay alternativa de tren"

José Luis García Ortega, responsable de clima de Greenpeace España atiende a Levante-EMV en el buque Rainbow Warrior que atracó hace unos días en València. Sentado en la única sombra de la cubierta, grupos de visitantes entran y salen del barco insignia de la organización internacional. La entidad está en el cap i casal "gira" marítima para conseguir firmas con el objetivo de prohibir la publicidad y patrocinios de empresas que utilicen combustibles fósiles "el mayor problema y lo que más responsabilidad tiene en el cambio climático".

Antes de estos días de puertas abiertas, Greenpeace ha dado a conocer la demanda de un grupo de mujeres mayores suizas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que, de aprobarse obligaría a muchos países (entre ellos España) a revisar su cantidad de emisiones y se ha reunido con Mireia Mollà, consellera de Emergència Climàtica y Sergi Campillo, vicealcalde de València. Dice que, a pesar de las buenas ideas, la dificultad es aterrizarlas. "El discurso es bueno pero tomar acción cuesta. Se ve qe vamos en la dirección correcta pero se debería ir a más velocidad.

¿Qué supondría ganar la demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?

Si el tribunal europeo da la razón al grupo de mujeres KlimaSeniorinnen, esa sentencia es aplicable a todos los países que formamos parte del Consejo de Europa, incluido España. Por tanto, sería un paso adelante enorme para los litigios abiertos en España y obligaría al Gobierno a revisar sus planes para aumentar su compromiso de reducción de emisiones. En España la situaciónb es flagrante. El objetivo es reducir un 23 % hasta 2030 respecto a 1990 cuando la Unión Europea tiene acordado que debería disminuir un 55 %. España pretende hacer menos de la mitad de la UE cuando la propuesta europea es incluso insuficiente de acuerdo a la información científica. Es injustificable.

Buscáis recoger más de un millón de firmas. Si las conseguís, ¿Qué pasará?

Si se consiguen un millón de firmas, la Comisión Europea estaría obligada a legislar sobre la publicidad de combustibles fósiles y prohibir campañas o anuncios de compañías que o bien comercian o utilizan combustibles fósiles. Como las petroleras que tratan de lavarse la cara con las campañas verdes, eso desaparecería. Lo mismo con los automóviles, que nos venden que son ecológicos pero el grueso de producción sigue siendo el de siempre cuando Europa dice que para 2035 ya no se podrán producir vehículos de combustión.

¿Cuál es el futuro energético deseable?

El mayor problema y los que más responsabilidad tienen en el cambio climático son los combustibles fósiles. Hay que ir a un futuro sin combustibles fósiles. Hay gente que dice que eso es una utopía. Pero no, lo que sí es una utopía es pretender seguir dependiendo de los combustibles fósiles. La comunidad científica y los gobierno dicen que hay que ir hacia allí. Lo que está verdaderamente en discusión es a qué ritmo lo hacemos.

La única emisión aceptable es la emisión no producida. El único combustible fósil aceptable es el no quemado.

El objetivo es que hay que ir a un ritmo suficientemente rápido para conseguir que la tierra no se caliente más de un grado y medio. Si lo hacemos más despacio, todo el esfuerzo será en balde. El mundo debería estar a emisiones cero, que significa que no puedes emitir más de lo que la naturaleza absorbe. Y eso debe ser a mitad de siglo. Los países desarrollados no podemos esperar a 2050, tenemos que hacerlo antes. Algunos Gobiernos pretenden hacer un truco. 'Quemo pero luego planto arboles y compenso. Es una trampa. ¿Qué pasa cuando hay incendios? ¿toda esa compensación donde va? A la atmósfera. La única emisión aceptable es la emisión no producida. El único combustible fósil aceptable es el no quemado.

¿Cuáles son las alternativas energéticas a las que hay que tender?

Los estudios muestran que la clave es cambiar la forma en la que utilizamos la energía y la forma en la que la producimos. En la utilización pasa por evitar el derroche. ¿Cómo? Con un asilamiento adecuado de los edificios. Hay que usar los fondos europeos para que todos se aíslen adecuadamente y no sea un horno en verano y una nevera en invierno. Eso merma la calidad de vida. En cuanto al transporte, mejorar el público y prohibir los vuelos cortos donde hay alternativa de tren en un plazo razonable. El caso más flagrante son los vuelos Madrid-València. Teniendo un tren de alta velocidad, no tiene sentido, hay que suprimirlo. Y hacer todo para evitar consumos innecesarios. Podemos llegar a mantener las necesidades con un consumo la mitad de lo que gastamos ahora. Por otra parte, hay que sustituir los combustibles por las renovables. La capacidad de energías renovables es más que suficiente en España para suplir hasta 10 veces las necesidades energéticas del país. La electricidad que se produce con las renovables es más eficiente. Hay que ponerse ya.