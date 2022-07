El profesorado de la antigua facultad de Monteolivete desconoce dónde enseñará

La noticia de que la antigua facultad de Magisterio de València tendrá un nuevo uso en un futuro ha inquietado al profesorado que actualmente trabaja en ella y que prepara el próximo curso. En las instalaciones de Monteolivete de la Universitat de València se imparte el Máster de Secundaria desde hace una década.

Este posgrado es el más demandado de la Universitat, ya que forma y habilita a titulados de cualquier carrera para dar clases de varias especialidades en Secundaria. En total, cada curso se matriculan unos 900 alumnos y los años de mayor oferta de plazas han llegado a ser 1.200 o 1.300. Es, precisamente, este volumen de alumnado el que hace padecer al profesorado, pues ven que la reubicación será difícil.

Este jueves, el Consell anunció su decisión de adquirir el edificio para destinarlo al centro territorial de RTVE y a otras instituciones, como la Escuela Valenciana de Administración. Ayer, la UV apuntó a este periódico que «de momento, todo continua allí», en referencia a un posible traslado de las clases del máster. «El anuncio de la Generalitat es el de seguir adelante con la operación, pero aún no está firmada, por lo que se iniciará el curso allí», aseguran.

No obstante, esto no quiere decir que el 2022-23 también finalice ahí. Fuentes de la comisión académica del máster afirman a Levante-EMV que, si bien carecen de información oficial, sí se ha comunicado a la dirección del postgrado que deberán trasladarse en diciembre. Sin embargo, todavía no tienen constancia del nuevo lugar y temen que se separe al alumnado y las clases se repartan entre diferentes edificios, pues la UV ya acusa una falta de espacios en sus campus (por ejemplo, en Tarongers, donde hay pendiente levantar un nuevo aulario).

Asimismo, las fuentes recuerdan que el edificio —proyectado por Goerlich, de 26.000 metros cuadrados y junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias— había sido mejorado durante los últimos años con varias inversiones de la UV. «Tras mucha lucha con el Rectorado se consiguió que el centro esté en condiciones adecuadas; estábamos contentos... y ahora nos encontramos con la sorpresa de que nos tendremos que mudar, pero sin saber dónde», apuntan.

«No se ha contado con nosotros ni tenemos información por escrito, y nos preocupamos por mantener una docencia de calidad. La formación de los futuros profesores requiere condiciones adecuadas y estar juntos porque, por ejemplo, tenemos actividades comunes», afirman, por lo que solicitarán una reunión a la rectora, Mavi Mestre, para saber dónde serán reubicados en invierno y si será definitivo o provisional.