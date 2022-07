Puig descarta restricciones ante la ola de contagios pero pide prudencia a la población

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este sábado desde Morella que el Consell no baraja por el momento el retorno de medidas especiales para contener la séptima ola de covid. Según ha defendido, la prioridad actual es culminar el proceso de vacunación con los rezagados aunque ha pedido a la ciudadanía "prudencia", especialmente con los más vulnerables a la enfermedad.

Puig y el conseller de Sanidad, Miguel Mínguez, se reúnen este lunes con el comité de expertos en la materia para tratar la evolución de la pandemia. Un cónclave habitual en épocas pasadas pero que se aparcó ante la mejoría en los contagios y el fin de las restricciones. Ahora se reactiva, si bien el líder del Consell ha pedido no caer en el "alarmismo". "A partir del lunes lo evaluaremos", ha adelantado Puig, que ha pedido "prudencia", sobre todo con los "más vulnerables".

Según el socialista, las cifras de ingresos "son todavía asumibles", por lo que ha apostado por seguir impulsando la vacunación entre quienes no tienen la pauta completa. "Las vacunas funcionan y por tanto, es la mejor receta: acabar de vacunar a los que no lo están". Porque "incluso si se reinfectan las vacunas aportan una capacidad de resistencia mayor", ha insistido precisamente en la semana en la que la Generalitat ha vuelvo a abrir puntos de inoculación.

"Iniciativas frente al catastrofismo"

En cuanto al plano económico, Puig se ha rebelado contra el "catastrofismo" que trata de proyectar la oposición ante la coyuntura actual. "La situación internacional es muy complicada pero hay que actuar", ha dicho para reivindicar las medidas impulsadas por el Consell en las últimas fechas, como la ayuda a autónomos. Puig ha recordado que los 300 euros podrán reclamarse a partir del 15 de julio.

También ha lanzado un dardo a las críticas que viene vertiendo el PP de Carlos Mazón sobre la situación de la Sanidad valenciana. Ha admitido que caben mejoras pero que con medidas como los "52 millones para los tratamientos más difíciles como leucemias" se ahonda en la línea de que "cualquier ciudadano va a ser atendido" en los hospitales valencianos, algo que "antes no era así", ha dicho en referencia a la época de gobiernos populares.

Por último, ha vuelto a incidir en la necesidad de reformar el sistema de financiación, pero con el tono más comprensivo que ya mostrara el jueves en la toma de posesión de Pilar Bernabé como delegada del Gobierno en la C. Valenciana. Así, Puig ha reclamado al Gobierno asumir la deuda causada por la infrafinanciación y "un gran acuerdo de país" para solucionar las diferencias que provoca el actual modelo. "No lo puede hacer solo el Gobierno porque no tiene la mayoría suficiente", ha dicho mirando al PP. "Necesitamos que el PP y otros partidos piensen en el interés general".