"Llevo desde el 93 trabajando con contratos temporales. Esto, hasta que no lo vea, no me lo creo"

La hoja laboral de Ángeles Ovejero, explica a la perfección el problema que arrastra la sanidad pública valenciana desde hace varias décadas y que ahora se quiere (intentar) arreglar con esta estabilización de plazas. Ella es enfermera desde 1993, desde entonces ha ido encadenando contratos temporales (lo mismo han sido de un día, que de una semana, de un mes o de tres meses) que ha tenido que compaginar con el trabajo en la privada y con multitud de trabajos fuera de la sanidad.

«Acabé en 1993 y desde entonces solo he tenido contratos temporales. De hecho, en estos casi treinta años solo he tenido tres contratos decentes, pero todos temporales, todos con fecha de caducidad», recuerda. En uno de esos contratos temporales, pero de más duración se encuentra ahora, en el hospital La Fe.

Aquí le alcanza la oportunidad de, por fin, estabilizar su situación a través del proceso especial por el que se quiere cubrir con personal fijo 67.000 plazas sanitarias en toda España que ahora están ocupadas por temporales. Solo para Enfermería, en la C. Valenciana saldrán más de 3.100 y, además, se convocarán a través de un concurso de méritos, y primarán los puntos trabajados, como los acumulados por Ovejero en estos 30 años.

Ángeles se ha postulado para este concurso de méritos y también tiene planteado presentarse a la oposición cuando se convoque, como ya ha hecho en otras ocasiones sin suerte, «aunque puedo contar con la mano y me sobran dedos, las oposiciones que han salido desde el 93», lamenta.

Llegados a este punto, Ángeles dice haber pasado «por tanto» en este trabajo que «hasta que no lo vea, no lo creo. Me gustaría ver la letra pequeña del proceso porque, de verdad, yo por ahora no me lo creo», insistía.

Su historial laboral define las penosidades por las que miles de trabajadores pasan hasta conseguir una plaza fija. Contratos de un día o de una semana, hasta conseguir puntos suficientes para optar a algo mejor, y esperando para opositar. Entre medias, problemas para tener una seguridad financiera. «En mi caso he tenido a mi lado a mi marido que es funcionario pero, sin él, no hubiera ni podido tener una hipoteca».