Vacaciones sin estigmas para vivir en igualdad

Que todos los niños y las niñas tengan derecho a vacaciones, a aprovechar su tiempo, a jugar con otras personas de su edad, a socializar, a ir a la piscina y a zambullirse en el agua, a ir de excursión, a disfrutar de esos dos meses tan esperados por muchos y tan inciertos para otros. Ese es uno de los objetivos de las colonias de verano de Save The Children —un programa con colaboración con la Fundación La Caixa en el marco del programa de CaixaProinfancia y con el apoyo de Fundación Probitas, Lidl e IKEA— que dan una alternativa de ocio y de refuerzo escolar a más de 600 niños y niñas de seis a dieciséis años en riesgo de exclusión o situación de pobreza en la Comunitat Valenciana y más de 2.000 que participan en el programa en diferentes autonomías.

En todo el país hay más de 2,7 millones de niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social, uno de cada tres. Unas cifras que, en el ámbito europeo solo empeoran en Rumanía y Bulgaria y la razón por la que el Consejo de Ministros aprobó esta semana un plan para luchar contra la pobreza infantil. El ejecutivo se comprometió, en este sentido, a sacar de aquí a 2030, a 700.000 menores de esta situación con una inversión de casi un millón de euros (983 millones). Un trabajo a favor de la infancia que ya se realiza por organizaciones no gubernamentales en la Comunitat Valenciana para paliar la situación de riesgo de pobreza de 337.000 niños, un 37,5 % de la infancia valenciana.

Son las 9:30 horas de la mañana y, aunque la ciudad comienza a amanecer, en el interior de uno de los colegios del cap i casal decenas de niños y niñas llevan ya un rato revitalizando las aulas y el patio de un centro escolar de barrio que exprimió hace poco el curso escolar. Las clases han terminado pero las colonias de verano de Save The Children comenzaron hace unos días. Y durarán hasta principios de agosto. Son las únicas vacaciones para ellos.

«Lo que siempre he deseado»

Rubén tiene once años y preguntado por este periódico, contesta de carrerilla y sin parar ni un segundo a respirar que «las colonias me gustan mucho porque me lo paso bien, es lo que siempre he deseado porque tengo amigos y me encanta venir aquí». Lo dice y vuelve a entrar, también a la carrera, al aula donde sus compañeros dibujan y pintan.

Poco después saldrán al patio a realizar una actividad para trabajar la Igualdad. Las colonias se estructuran a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para abordar los valores ciudadanos como vertebradores de la vida en sociedad. Los ODS son la excusa para potenciar lo que se conoce como la «educación en valores» de una manera lúdica pero también para vertebrar un programa de verano que se sustenta en tres pilares: el refuerzo educativo, la garantía nutricional y la diversión.

Así lo explica Rodrigo Hernández, director de Save The Children Comunitat Valenciana. «El primer objetivo es evitar que ‘el olvido vacacional’ (el riesgo de borrar lo aprendido en el curso durante el verano) se agrave por la situación de pobreza de los niños, que tienen menos acceso a refuerzo educativo o a espacios donde estudiar en casa; el segundo es garantizar que al menos tengan una comida diaria. «Los precios han aumentado y la cesta de la compra es más difícil de llenar para las familias vulnerables, que muchas veces no pueden ofrecer a sus hijos comida fresca porque igual no tienen nevera donde conservarla», dice. El tercer pilar tiene que ver con la diversión. «Estas son sus vacaciones y tienen derecho a tenerlas en un espacio seguro y con recursos lúdicos iguales al resto de niños. Vamos al parque, de excursión y a la piscina. Aquí hay niñas que nunca antes habían ido a una piscina», señala.

Otro objetivo es la desestigmatización de la infancia. «Se estigmatiza a los niños por ser pobres», dice Hernández. «Los bancos de alimentos y verse en una cola es muy definitorio, eso marca y un niño que se siente pobre es el camino más corto a ser un adulto pobre», añade Hernández. Por eso, Save The Children se desplaza a donde están los niños. Las colonias se hacen en colegios para invisibilizar la situación de pobreza y que ningún niño se sienta estigmatizado, que se reconozcan como lo que son, niños y niñas.

Compañerismo en las aulas

La subida de los precios, la inflación y dos años de pandemia han sido la tormenta perfecta para muchas familias que se han quedado en la calle por la crisis económica o ya no alcanzan a adquirir los productos básicos. Save The Children, detalla Hernández, trabaja en red con las familias y lleva un seguimiento de su situación para darles apoyo y ayudarles a salir de la vulnerabilidad, a veces extrema. En el colegio donde se realizan las jornadas, no se habla de los problemas económicos y el riesgo de pobreza. Es una cuestión que se queda fuera. En la puerta. Dentro, los niños y niñas trabajan en grupos de edades aproximadas, comparten con sus compañeros y hacen nuevas amistades. Scarlett tiene 13 años y ha asistido a los cursos de verano tres veces más. Dice que lo que más le gusta es compartir y agradece estar con compañeras de todas las edades. «Me gusta cuidar a los pequeños», detalla, al tiempo que dice que es importante aprender sobre la igualdad para que hombres y mujeres estén al mismo nivel. Muchos de los niños que participan en las colonias se hubieran quedado en casa si no fuera por el programa.

Muchos de ellos se conocen, han coincidido más veces, otros llegan de nuevas. Mar es monitora y dice que uno de los objetivos es hacer comunidad y crear lazos de amistad entre alumnos. Los mayores y los pequeños. Los valores a través de los ODS tienen otra meta final: que los niños y niñas sepan qué falla en la sociedad y cómo contribuir a cambiarla para vivir, en última instancia, un mundo más igualitario.