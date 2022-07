Las sanciones a usuarios de drones casi se triplican en un año en la C. Valenciana

Hace un par de semanas un usuario de dron fue multado con más de 200.000 euros por sobrevolar una zona reservada al aeropuerto de Alicante-Elx con un dron a menos de ocho kilómetros de distancia, el espacio mínimo que marca la ley. La razón: estar suficientemente cerca del espacio aéreo para poder haber interferido en su actividad y catapultar la cancelación de algunos vuelos (algo que finalmente no ocurrió en este caso). La Guardia Civil, tras emitir la denuncia correspondiente, puso la demanda en conocimiento de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), la institución para dictar la sanción.

Entre 2020 y 2021, las multas a usuarios de drones en la Comunitat Valenciana han aumentado casi el triple, según informa la misma institución. Así, en 2020 se impusieron siete sanciones en la autonomía por el vuelo irregular de drones por un importe de 7.320 euros y en 2021 fueron 18 las multas por el mismo motivo que ascendieron a 14.700 euros. En todo el territorio nacional, estas amonestaciones ascendieron a 165 en 2020 con una recaudación de 238.574 euros y en 2021, 428 por 552.350 euros. Casi tres veces más el año pasado.

Riesgos al espacio aéreo

Volar un dron no es cosa fácil. Es necesario tener permisos y documentos aprobados, así como una identificación del aparato volador. La actividad está sujeta a normas por el riesgo de afectar al espacio aéreo nacional. De hecho, las sanciones por poner en peligro las operaciones aéreas están definidas en la Ley de Seguridad Aérea y en función de la gravedad de la infracción son distintas.

A las personas que no realicen actividad comercial y que tampoco tengan conocimientos aeronáuticos se les podrá multar por un importe que va desde los 60 a los 225.000 euros. Sin embargo, si se utiliza el dron para una actividad económica y se dispone de conocimientos sobre el área, las sanciones van de 4.500 euros a 4,5 millones de euros.

Según informa AESA a Levante-EMV, la sanción más alta impuesta por la entidad ha sido por importe de 42.600 euros por incumplimiento de requisitos operativos y la más baja de 360 euros. Asimismo, la mayoría de las sanciones han sido por no ser un operador habilitado, por no cumplir los requisitos relativos a la aeronave y por el sobrevuelo de zonas no permitidas.

Pioneros en tecnología

La tecnología de drones y las infraestructuras aéreas forman parte de los proyectos del futuro y la Comunitat Valenciana es pionera en desarrollarlos. Israel Quintanilla, director de la comisión oficial de drones de la Universitat Politècnica de València (UPV) detalla a este periódico que los avances en materia de gestión e infraestructuras aéreas van en aumento. En este sentido, destaca el papel de la Comunitat Valenciana en las primeras pruebas en Europa de vuelo masivo de drones en el marco del proyecto europeo Bubbles. El equipo liderado por la UPV continúa desarrollando algoritmos tácticos para acelerar la puesta en marcha de infraestructuras digitales. Asimismo, Quintanilla adelanta la adhesión a un proyecto europeo que sigue la línea de ampliación de la gestión del espacio aéreo con drones. Es un programa que durará 30 meses y servirá para posicionarse en los avances tecnológicos.

Además, desde la Comunitat Valenciana se sigue trabajando en el desarrollo de la movilidad aérea urbana a través de proyectos interdisciplinares. El objetivo: afianzar infraestructuras aéreas.