El alto comisionado de la Presidencia de la Generalitat para la salud mental, Rafael Tabarés, ha avanzado este martes que el Plan valenciano de acción para la salud mental, drogodependencias y conductas adictivas "priorizará" la atención a la juventud y la infancia, desde el sistema educativo e impulsando otros recursos como hospitales infantiles de día.

Tabarés ha mantenido este martes una reunión con la Mesa de Les Corts para abordar los avances en el plan valenciano de salud mental, que cuenta con 280 propuestas.

Durante su intervención, el alto comisionado ha advertido que se han incrementado las conductas autolesivas en la infancia y adolescencia. De hecho, según Tabarés, el 70% de los trastornos graves aparecen antes de los 20 años.

Por ello, el plan valenciano dará "prioridad" a la atención de niños, jóvenes y adolescentes, con incremento de profesionales y la creación de equipos de intervención comunitaria, así como hospitales de día infantiles y hogares, recursos que hasta ahora no están disponibles en la Comunitat Valenciana. Unas medidas que se cuantificarán en un presupuesto que se distribuirá entre los próximos dos o tres años para impulsar estas infraestructuras.

UN EMPEORAMIENTO EN LOS PRÓXIMOS MESES

Según el alto comisionado, en los últimos años se han "concatenado" una serie de "traumas globales" y "colectivos", no solo la pandemia sino también la guerra en Europa, la emergencia climática, la desigualdad económica y la "polarización política", cuya "exposición acumulativa" puede causar, según investigaciones, respuestas "encaminadas a la indefensión aprendida" e incrementar el malestar y la aparición de problemas emocionales, como cuadros de ansiedad.

De hecho, ha afirmado que la actual inflación y "recesión" económica puede agravar la situación en los próximos meses, con problemas de ansiedad y depresión que pueden afectar a todas las edades y grupos sociales, especialmente los más vulnerables. Ante este escenario, "hay que plantearse si es necesario hacer lo que estamos haciendo o más", ha comentado.

No obstante, Tabarés ha explicado que los datos provisionales de 2021, aún no consolidados, sobre el número de suicidios muestran que la tasa no está incrementándose y, de hecho, "incluso ha bajado un poco".

En 2019, en la Comunitat Valenciana, murieron 445 personas por suicidio, que bajaron a 430 en 2020 y, con los datos aún no consolidados en 2021, la cifra descendería a 400 fallecimientos, un diez por ciento menos. Al respecto, Tabarés ha destacado la reducción de los casos entre personas mayores de 70 años, un factor que atiende a varias explicaciones, entre ellas que, tras la pandemia, "se pueden estar sintiendo más y mejor cuidadas".

Además, Tabarés ha destacado que en los últimos diez años se ha "disparado" el consumo de sustancias ilegales, fármacos, ansiolíticos y similares, y que "cada vez los psicofármacos empiezan a administrarse más pronto". "Da la impresión que para sostenerse en estos tiempos tan duros de traumas colectivos y consecutivos es necesario, para seguir funcionando, un poco de veneno", ha lamentado citando a Nietzsche, antes de advertir sobre la automedicación y defender que esta problemática se puede controlar si se cuenta con un "buen sistema", prevención y promoción.

En ese marco, ha resumido los progresos llevados a cabo desde su nombramiento en abril de 2021 para la elaboración del Plan Valenciano de Acción para la Salud Mental, Drogodependencias y Conductas Adictivas.

UN PLAN CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Con el fin de aglutinar las opiniones de la población, se ha elegido un modelo de consultas basado en la "convención ciudadana", una representación de la población formada 68 miembros de distinto perfil y a partir de los 15 años de edad, que ha formulado y votado 27 recomendaciones sobre cómo abordar el problema de la salud mental en la Comunitat.

Estas recomendaciones, ha indicado, serán el "germen" del plan de acción, basado a su vez en cinco principios fundamentales: el respeto a las personas que padecen trastornos mentales; la visión de territorialidad para que no haya "inequidad" de recursos; la búsqueda de la recuperación personal, no solo clínica; la multidisciplinaridad y contar con las propias personas que padecen trastornos mentales en el acompañamiento de otras que están experimentado lo mismo.

Entre las recomendaciones más votadas están la elaboración por parte de Sanidad de un estudio sobre la situación actual en la Comunitat; que se desarrollen campañas de información y sensibilización en medios de comunicación masivos para que se conozcan los recursos disponibles y un plan de redistribución/ampliación de los recursos disponibles en materia de salud mental a través de la Conselleria de Sanidad.

Por otra parte, se están realizando evaluaciones online sobre estas 27 recomendaciones, así como evaluaciones del plan de prevención del suicidio, del apoyo a las personas con enfermedad mental grave o de la estrategia actual de la Comunitat. Además, en los últimos dos meses se han convocado reuniones con 68 asociaciones sociales, 12 asociaciones científicas, sindicatos, empresarios, 113 colegios profesionales, colectivos escolares, lgtbi y otros.

Tanto la convención ciudadana como los distintos agentes coinciden en la necesidad de mejorar la coordinación y gobernanza horizontal y vertical entre todas las instituciones implicadas; mejorar la atención y el apoyo a las personas y aumentar las ratios de profesionales desde una perspectiva multidisciplinar, un aspecto en el que, según Tabarés, la Generalitat en los últimos meses ha puesto en marcha una "intervención casi de choque" y "a la desesperada" en relación a la asistencia de niños y adolescentes.

Ahora, el proceso pasa por formular propuestas específicas y cuantificar económicamente las medidas, así como buscar indicadores que evalúen su cumplimiento una vez puestas en marcha.