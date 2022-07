Uno de cada tres conductores valencianos reconoce incumplir los límites de velocidad

Uno de cada tres conductores valencianos incumple habitualmente los límites de velocidad, una tendencia que aumenta cada vez más. Así lo concluye el estudio "Velocidad, la lacra silenciosa. El exceso de velocidad en los accidentes mortales en España (2011 – 2020)” elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con el Instituto Nacional de Tráfico y Seguridad Vial de la Universitat de València (Intras). En este trabajo se constata que 152.200 personas de la Comunitat Valenciana confiesan haber circulado a más de 200 km/h en autopistas o autovías y 315.200 rebasan los límites a más de 100 km/h en vías urbanas.

El perfil del conductor accidentado no cambia: son hombres jóvenes, de entre 18 y 34 años, que no suelen hacer uso del cinturón o el casco, conducen automóviles antiguos y se encuentran de vacaciones o en momentos de ocio. Aunque el número de conductores temerarios no disminuye, el informe concluye que solo el 4,4% de los valencianos conoce los límites de velocidad y más de 450.000 podrían haber cometido un delito contra la seguridad vial sin saberlo.

“El informe muestra que la velocidad sigue siendo un problema en la seguridad vial, aunque parece que ya nos hayamos olvidado de ella”, comenta Santiago Velázquez, director de comunicación de la Fundación Línea Directa.

A pesar de estos datos, la Comunitat Valenciana se sitúa por debajo de la media nacional con un 5,4% de infractores habituales frente al 7,1% en toda España. Las comunidades con mayor número de personas que rebasan estos límites de velocidad son Castilla-La Mancha, La Rioja y Aragón. “En general, la Comunitat Valenciana sale bien parada porque la proporción de conductores que los infringen está muy por debajo de la media”, comenta Velázquez.

División de opiniones

Los límites de velocidad producen división en la opinión pública. El 35% de los valencianos considera que son “poco realistas” y aboga por aumentarlos en autopistas y autovías, mientras que 117.000 personas defienden que se deberían eliminar completamente. Desde la Asociación de Ayuda y Orientación a los Afectados por Accidentes de Tráfico (STOP Accidentes), se apoya el respeto hacia las normas de velocidad y añaden: “es mucho mejor una multa que una muerte”.

“Es mucho mejor una multa que una muerte”.

Por otra parte, el 69 % de los valencianos opina que la finalidad de las multas no es contribuir a la seguridad vial, sino recaudar dinero, y el 53 % respalda la idea de situar radares solo en los Tramos de Concentración de Accidentes (TCA).

“Salir vivo de un accidente a 150 km/h es complicado, hacerlo a partir de 200 km/h es ya imposible”, comenta Santiago Velázquez. “Si la gente viera la violencia que supone un accidente de tráfico a esas velocidades cambiaría de idea”, finaliza.

Situación en España

A nivel nacional, la situación es bastante más grave. Un 43% de españoles incumple de forma habitual los límites de velocidad, mientras que solo un 6% los conoce. Más de un millón de españoles confiesa haber circulado por encima de los 200 kilómetros por hora en vías interurbanas y la cifra asciende a 2,4 millones cuando se refiere a los que conducen por encima de los 100 km/h en ciudad.

En la última década se han acumulado más de 100.000 siniestros por incumplimiento de los límites, lo que se traduce en más de 10.000 accidentes al año. Uno de cada cuatro muertos en carretera se debe a los excesos de velocidad y la cifra de víctimas en la última década ya llega hasta las 4.500.

Las Naciones Unidas buscan reducir la velocidad en autopistas o autovías hasta los 100 km/h, en carretera convencional entre los 70 y 80 km/h y en vía urbana hasta los 30 km/h. Esto ayudaría a reducir el número de fallecidos en un 70%, 659 vidas anuales en España.