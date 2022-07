Cada centro tiene que organizar sus actividades alternativas a la Religión

La nueva ley educativa, la Lomloe, que el próximo curso empezará a desplegarse en los primeros niveles, da un papel diferente a la asignatura de Religión, que se quedará en una hora a la semana en todos los niveles y no contará para la nota media, aunque sí que se evaluará. Asimismo, la ley estatal no define una «asignatura espejo» es decir, una materia alternativa para los estudiantes que no elijan Religión.

El borrador definitivo de los currículums autonómicos indica que los centros tienen que «disponer de medidas organizativas para atender a este alumnado» pero «sin que se establezca ninguna materia de carácter alternativo». La normativa (aún por publicar) habla de darles «atención educativa» para el desarrollo de «elementos transversales de las competencias», con actividades «dirigidas a reforzar los aspectos más transversales del currículum, favoreciendo la interdisciplinariedad y la conexión entre los diferentes saberes» pero «sin comportar en ningún caso el aprendizaje de contenidos curriculares asociados al conocimiento del hecho religioso ni a cualquier materia de la etapa». Así, ya no hay una materia ‘oficial’ alternativa a la Religión, que hasta ahora estaba ligada a valores cívicos o Ética y que impartía el profesorado de Filosofía. Ahora, los centros adjudican estas horas al profesorado de cualquier asignatura que mejor convenga según la organización interna y los horarios. Incertidumbre o libertad Algunos centros de Secundaria consultados por este periódico aseguran que una normativa tan abierta genera dudas, por lo que esperan que la Conselleria de Educación dé «instrucciones más concretas». Se preguntan, por ejemplo, si la materia podría impartirse a última hora y que el alumnado de ESO que no la curse se vaya a casa, una opción que descarta la conselleria, que sí que especifica que debe estar «dentro del horario lectivo». Toni González Picornell, presidente de l’Associació de Directors d’IES (Adies-PV), recuerda que ya se tiene «la experiencia de la LOE [de 2006] en la que tampoco había nada estipulado, aunque puede generar dudas en quienes no lo han conocido». En su opinión, «se agradece tener esa libertad y poder salir de la estructura del contenido curricular» lo que da a los centros «un abanico muy amplio según el profesor que imparta la asignatura». Así relata que se pueden hacer pequeños trabajos de investigación, diseño de figuras, estudiar la arquitectura o, como van a hacer algunos centros, trabajar la prensa o el medio ambiente, por ejemplo. Por su parte, Joaquina Barba, presidenta de la Associació de Directores i Directors d’Infantil i Primària (Adip-PV), explica que en Primaria trabajarán valores y temas relacionados con la convivencia, en algunos casos con libros y en otros con una programación o proyectos. Desde Escuelas Católicas (Escacv) lamentan la reducción horaria de Religión, una materia «que no es catequesis, abarca mucho más». El alumnado de estos centros concertados sí cursa Religión, pero Vicenta Rodríguez, secretaria autonómica de Escacv, cree que «no tener materia espejo devalúa la propuesta de la asignatura, porque es ‘Religión o nada’». Explica, además, que la llamada «Atención educativa» genera «confusión entre las familias, que piensan que es un refuerzo o hacer deberes».