El Botànic siempre se ha mostrado partidario de democratizar al máximo los procesos de participación ciudadana y sus intervenciones en el parlamento valenciano. Sin embargo, cuando se ha alcanzado el séptimo año de mayoría de izquierdas en la cámara, la presencia de la ciudadanía en las Corts sigue reducida a dos canales de participación, las iniciativas legislativas y las intervenciones en comisión parlamentaria, pero la participación sigue vetada ante el pleno.

El Botànic aprobó en 2017 una ley de iniciativa legislativa que reducía las firmas necesarias (de 50.000 a 10.000) para llevar propuestas a la Cámara autonómica y se rebajaba de 18 a 16 años la edad límite para impulsarla o apoyarla con la rúbrica. El Botànic defendió entonces que la participación era una demanda ciudadana que reclamaba más transparencia, publicidad de la actividad legislativa y legitimidad de las leyes y decisiones de las Corts.

Pero toda esa pretensión no acaba de activarse a través del Reglamento de las Corts que incorpora la posibilidad de que los ciudadanos participen en los procesos legislativos por las dos vías mencionadas, pero no ante el pleno de la cámara. El reglamento recoge textualmente: "exceptuando el trámite de presentación al pleno al no existir posibilidad reglamentaria de comparecencia de los proponentes". Todos los grupos comparten la necesidad de dar un paso más y activar esta posibilidad.

De hecho, el reglamento de las Corts está sujeto a debate permanente. Los grupos mantienen encuentros para avanzar en su reforma pero lo hacen casi de forma clandestina, sin publicidad, pese a los cantos habituales que todos hacen en público en favor de la transparencia.

Y en ese contexto, al pleno de este jueves llega una propuesta de Vox que defiende la necesidad de adaptar el reglamento de las Corts a la ley aprobada en su momento.

Y en contra de lo habitual ante iniciativas de la ultraderecha, el PSPV, el partido mayoritario, anuncia que la apoyará, aunque bajo la fórmula que le permita después presentar enmiendas y tener el control sobre la iniciativa. La formación de derecha radical lleva meses reclamando este ajuste para que pueda llegar al pleno la propuesta del colectivo 'Hablamos Español' para la defensa de la libre elección de lengua en los centros educativos, una iniciativa sobre la que el Consell ya mostró su criterio desfavorable.

La propuesta de reforma reglamentaria de Vox parece que va a dividir a la mayoría del Botànic. Mientras la síndica socialista, Ana Barceló, defiende la necesidad de activar ya la reforma del reglamento sin necesidad de esperar a la modificación más amplia que se negocia entre bambalinas sus socios, Compromís y Unides Podem se desmarcan del apoyo que los scoialistas prestarán a la iniciativa de la ultraderecha. Los socios del Botànic prefieren esperar a la reforma del reglamento que se está negociando.

La portavoz adjunta de Unides Podem, Estefanía Blanes, admite que no está justificado que hayan pasado cinco años desde la aprobación de la ley de Iniciativa Legislativa Popular y que no se haya activado la reforma del reglamento que permita que las propuestas ciudadanas se defiendan en el pleno, pero considera adecuado que la modificación del reglamento se adopte en la negociación más amplia que se mantiene. Blanes señala que en septiembre Unides Podem presentará las propuestas que quieren introducir.

Por su parte, desde Compromís anuncian que esperan que estos cambios se puedan aprobar en lo que queda de legislatura. La síndica, Papi Robles, asegura que están a favor de "todo lo que sea acercar la ciudadanía al parlamento".

Mientras, el Consell ha aprobado recientemente el anteproyecto de Ley de Participación Ciudadana y Fomento del Asociacionismo de la Comunitat Valenciana. La futura ley introduce importantes novedades entre las que cabe destacar que desaparece el límite de edad para participar en los asuntos públicos, lo que garantiza el derecho a que todos los colectivos participen, especialmente los niños y niñas.

También se amplía al conjunto de la ciudadanía la posibilidad de participar en la elaboración de normas y planes de la Generalitat, antes limitado a las personas o colectivos afectados directamente.