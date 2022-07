"No hablamos de la guerra y no vemos las noticias para que los niños desconecten"

Dos pequeñas se lanzan a abrazar a su monitor, que habla algo de ruso. Mientras, uno de los voluntarios recibe una sesión de peluquería por parte de un grupo de niños y niñas. Otros dan rienda suelta a su creatividad pintando el suelo con tizas de colores. Todos ellos se muestran impacientes por correr debajo del enorme paracaídas de colores que hay preparado para ellos. Las risas, los juegos, las canciones, los bailes y los gestos de cariño invaden el recinto del Colegio Imperial Niños Huérfanos San Vicente Ferrer en San Antonio de Benagéber.

Los 42 menores ucranianos que llegaron hace una semana al municipio en el autobús fletado por la Fundación Juntos por la Vida disfrutan ya del campamento que la ONG valenciana ha organizado para que los niños y niñas, que escapan de las zonas más devastadas de Ucrania, puedan disfrutar de un verano en paz. Bogdan, con tan solo 10 años, ya sabe lo que es refugiarse de una guerra. "Lo que más me gusta es aprender español", reconoce el pequeño.

Esta es una de las actividades que realizan a diario gracias a la colaboración de los monitores y voluntarios. "Queremos fomentar mucho la creatividad y la imaginación. Hacemos talleres de reciclaje, actividades deportivas, juegos tradicionales, excursiones, salidas a la playa o clases de castellano", apunta Amparo Cabedo, coordinadora del campamento. Para Anya, de 8 años, su momento favorito es la piscina y le encanta divertirse. "Es muy importante que se alejen del horror y vivan estos días en un ambiente distendido y lúdico", añade Cabedo.

Hacen talleres, actividades deportivas, juegos, excursiones o clases de castellano

Los pequeños tienen entre 6 y 12 años y son desplazados internos en su país, la mayoría de zonas como Járkov, Dnipro, Mariúpol o Chernóbil. No hablan ni entienden el español. Por eso, el papel que juegan los monitores bilingües es imprescindible. Dasha Molochko es la única que habla español y ucraniano. Lleva toda la vida participando en el programa de acogida en familias que puso en marcha la ONG hace 25 años y ahora se dedica a ayudar a los suyos. Primero, como traductora en la frontera. Ahora, en iniciativas como esta en València o en los alojamientos seguros que ha habilitado la ONG tanto en Ucrania como en Polonia.

"Los primeros días están yendo muy bien. Al principio, como hicieron tres días de viaje, estaban un poco cansados. Para ellos el calor también es un poco difícil, pero se están acostumbrando. Se divierten entre ellos y se lo pasan bien", admite la joven. En cuanto a lo que han vivido en Ucrania, Dasha apunta que no les preguntan al respecto. "Algunas de sus historias las conocemos por sus padres, pero este es un campamento de paz. No hablamos de guerra y no vemos las noticias para que los niños desconecten", declara.

Recuperarse emocionalmente

No obstante, sobre todo los más pequeños, todavía "echan de menos a sus padres". "Aquí nos tienen a nosotros y a los otros niños. Poco a poco van dejando de llorar", cuenta. En este sentido, Clara Arnal, presidenta de Juntos por la Vida, detalla que hay menores que "manifiestan más" su preocupación. "Algunos están siguiendo tratamiento psicológico. Han vivido traumas reales y tienen estrés postraumático. Esperamos que durante este mes y medio se recuperen emocionalmente de lo que han vivido", indica.

"Algunos están siguiendo tratamiento psicológico. Han vivido traumas reales y tienen estrés postraumático", detalla Arnal

Para que estén lo más a gusto posible, mantienen contacto diario con sus familias. "Aunque estén lejos de casa, eso les permite sentirse cerca y acompañados en todo momento", señala. Dana, de 10 años, relata que les explican cómo se encuentran y si hay novedades. "Están contentos de que estemos aquí", afirma. Además, tres voluntarias ucranianas, que colaboraban en los alojamientos seguros de la Fundación, les acompañaron en el autobús, muchas conocían ya a los menores y les cocinan su comida para que "el choque no sea tan fuerte".

Los voluntarios de la ONG llevan desde el principio del conflicto organizando la evacuación de personas, sobre todos mujeres y niños, y llevando ayuda humanitaria a los territorios más afectados, entre ellos, Ivankiv, en la región de Chernóbil. "La gente que vive allí, aunque hay pueblos que han sido destrozados en un 80 %, como es Kuhari, siguen viviendo cada día con el miedo, escuchando las alarmas y con el riesgo de volver a ser invadidos", recuerda Arnal.

Los propios padres y madres han pedido a la Fundación que pusieran en marcha el programa de acogida

Han sido los propios padres y madres los que han pedido a la Fundación que pusieran en marcha este año el programa de acogida en familias valencianas, en el que están participando hasta cincuenta menores ucranianos. "Sabemos que separarse de un hijo siempre es difícil, pero en esta situación es necesario que al menos tengan este tiempo de respiro", subraya. Ambas iniciativas están financiadas con fondos propios y donaciones de particulares o empresas y cuentan con el apoyo de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. "¿Estáis contentos en el campamento?", les pregunta Dasha en ucraniano. "Da (sí, en español)", gritan todos al unísono.