Las medidas anunciadas por Pedro Sánchez en el debate del estado de la nación no han acabado de convencer a los partidos valencianos. Más allá de PSPV y Unides Podem que forman parte del Gobierno central y aplauden las políticas desgranadas, tanto PP, Ciudadanos como Compromís recelan de las promesas dadas por Sánchez, bien por su falta de concreción o bien por no solucionar algunos de los problemas que sufre la Comunitat Valenciana.

Como siempre, la alegría va por barrios. En el PSPV comparten los proyectos proclamados por el jefe del Ejecutivo central al considerarlos “valientes y beneficiosos” para la mayoría social. José Muñoz, secretario de organización del PSPV, considera que “la apuesta por medidas para la clase media de este país sigue la línea que está llevando a cabo el president Ximo Puig en la Comunitat Valenciana”.

También en sus socios celebran las medidas. La síndica de Unides Podem en las Corts, Pilar Lima, afirma que “más allá de las medidas concretas anunciadas por Sánchez, lo importante es este cambio de rumbo que esperaba la gente y en el que tanto hemos insistido”. No obstante, fuentes de la formación morada insisten en que “el debate del estado de la nación no puede obviar el clamor que supone la reforma del sistema de financiación autonómica que, siendo una reivindicación histórica de la Comunitat Valenciana, es compartida además por otros territorios del Estado”.

Precisamente la financiación autonómica es uno de los asuntos que no acaba de convencer a Compromís. Su diputado en el Congreso, Joan Baldoví, que intervino ayer en el debate reclamando precisamente el cambio de sistema, confiesa que no ha quedado satisfecho con la respuesta de Sánchez. “Una vez más ha sido bastante esquivo, no ha concretado nada”, explica. Baldoví espera que tanto el PP como el PSOE “pasen de la foto a la acción, por tal de que se agilice de una vez por todas la financiación y el derecho civil valenciano”.

También el presidente del PP en la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, lamenta que Sánchez “dé por perdida la reforma de la financiación autonómica”. “Es una vergüenza que tras siete años sin convocar este debate, el presidente no haya encontrado ni un minuto para hablar de ello”, añade. El líder de la oposición valora el anuncio de la gratuidad de Cercanías siempre y cuando vaya aparejado a la mejora de la circulación de los trenes. “Si hay abonos gratis pero hay menos trenes y la frecuencia de paso es peor, no se consigue absolutamente nada más allá de un anuncio”, puntualiza.

Más críticos se muestran en Ciudadanos. Su diputada en el Congreso, María Muñoz, considera que durante este debate el presidente “se ha dedicado a coger el manual del buen populista: subir impuestos a la banca y las energéticas que acabaremos pagando todos, pero cero recortes en sus asesores y en su Gobierno más caro de la historia”. Muñoz carga contra Sánchez y señala que “no ha concretado nada sobre una de las necesidades más urgentes para los valencianos: la reforma de la financiación autonómica.”

Pero el debate del estado de la nación no termina con los discursos desde la tribuna de oradores. El parlamento debatirá las propuestas de resolución de los grupos parlamentarios, mociones en las que se insta al Ejecutivo a tomar una acción política sin que sea vinculante. En estas, Compromís, Unidas Podemos y Ciudadanos (de forma separada) reclaman reformas fiscales dentro de las cuales, explican fuentes de estos partidos, se vería beneficiada la Comunitat Valenciana al reformarse el modelo de financiación autonómico.