Y llegó el calor. Tras la primera ola del verano a mediados de junio, las temperaturas veraniegas se han afianzado, pero aún así, fueron más suaves que aquella semana tórrida. Ayer la Comunitat Valenciana se acordó de qué era el calor. Cuarenta grados en algunas zonas que subieron hasta 43,6 en puntos de interior como Xàtiva, la capital valenciana más calurosa según todos los registros. A pesar de que era un día con brisa y que no contó con el viento de poniente, «la ponentà» para los valencianos, las altísimas temperaturas se hicieron notar a pesar de la brisa marina.

¿Por qué ocurre esto? Según explicaba la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana «es raro que se registren temperaturas tan altas, incluso superando los 35 grados en el litoral y los 40 en el interior de València en un día de brisa. Normalmente estos registros se suelen producir en días de viento de poniente». Sin embargo, como ocurrió ayer, «aunque en superficie el viento sople con la dirección típica de la brisa y sea un viento de componente marítima, no se trata de la circulación habitual de la brisa en la que el aire fresco marítimo queda retenido junto al suelo refrescando todo el territorio, «por encima está soplando viento de componente sur y no se genera ese circulación cerrada que retiene el aire fresco junto al suelo y suaviza las temperaturas».

Fin de semana tórrido

Aún así, dice Aemet, el aire marítimo que entra enfría algo, «de ahí la diferencia entre las temperaturas previstas en el litoral y el interior, pero no es un mecanismo tan eficiente como cuando se establece la brisa marina pura». Un día típico de brisa será hoy, cuando no se espera que haga tanto calor, sobre todo en el litoral. Pero todavía no nos habremos librado del calor tórrido.

De hecho, según confirma la Agencia deMeteorología, «el segundo pico cálido de esta ola de calor lo tendremos el fin de semana, cuando ocurrirá lo mismo que ayer, aparentemente soplará brisa, pero realmente será un viento de levante en todos los niveles de la troposfera que no será tan eficiente para refrescar el ambiente». Ayer se registraron la temperatura máxima de toda la Comunitat Valenciana enXàtiva, donde se alcanzaron a las cinco de la tarde los 43,6 grados , seguida de Pego (41,1); Ontinyent (40,2); Bicorp (39,9); Barx (39,8);Carcaixent (39,2) y Ademuz (39,1). En València la máxima fue de 33,5, enAlicante 34,6 y en Castelló 34,5 grados.

Las noches superan 25 grados

Debido a las altas temperaturas, la Conselleria de Sanidad decretó ayer nivel de alerta sanitaria por ola de calor alto y extremo en 355 municipios. Según la administración autonómica, de estas 355 localidades (frente a los 253 del martes) pertenecen a las comarcas del Comtat, la Marina Alta, la Vega Baja, el Valle de Cofrentes-Ayora, la Plana de Utiel-Requena, el Rincón de Ademuz, la Serranía y l’Alacantí. Además, se esperan noches ecuatoriales (las que superan los 25 grados) en municipios de la Plana Alta y otros puntos de la Comunitat, según el departamento autonómico que dirige Miguel Mínguez.