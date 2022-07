Mas enfría la propuesta de Puig de bajar impuestos a empresas familiares

El Gobierno valenciano ya tiene su vista puesta en las negociaciones para los Presupuestos de 2023. La vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo, Aitana Mas, ha confirmado que ya se están dando las primeras conversaciones con la Conselleria de Hacienda "para ver cómo vamos a estructuras estos presupuestos". Y en ellos, Ximo Puig anunció el miércoles que se introduciría una bajada fiscal a las empresas familiares, un asunto que Mas ha indicado que todavía "se tiene que negociar".

"No está en el acuerdo del Botànic", ha expresado la vicepresidenta enfriando la propuesta realizada durante la semana por el jefe del Consell. Puig abogó por introducir en la Ley de acompañamiento a las cuentas autonómicas una modificación de los impuestos a las empresas familiares para "no limitar su crecimiento". "Será una cuestión que tengamos que sentarnos a valorar y lo tendremos que consensuar", ha replicado marcando distancias.

Este será posiblemente uno de los puntos que tengan que entrar dentro de unas negociaciones que ya han empezado. "Las conversaciones van avanzando, estamos trabajando en cómo perfilar esa hoja de ruta para el próximo año", ha asegurado Mas que ha confirmado los primeros contactos con Arcadi España, conseller de Hacienda.

Ya la propia negociación de los presupuestos tiene su previa negociación y es cómo confeccionar estas cuentas. Mas ha reiterado que esta elaboración ha de ser a partir de una comisión política formada por los tres partidos que conforman el Botànic como el año pasado y no en su versión más clásica donde es el departamento de Hacienda el que tiene un papel protagonista con reuniones con el resto de conselleries. "No vamos a tocar lo que no funciona", ha insistido la portavoz del Consell.

Asimismo, en las futuras cuentas ha indicado que el objetivo "coordinado" de todo el Gobierno valenciano ha de ser "dar una respuesta transversal a la situación económica". "La hoja de ruta es proteger a las familias, combatir la inflación y dar apoyo a las empresas", ha señalado al tiempo que ha insistido en que se tendrá que valorar "desde cada una de las conselleries y ver cómo lo traducimos a los números".

Por su parte, Mas también ha sido preguntada por el debate del estado de la nación de esta semana en el Congreso en el que la agenda valenciana ha pasado de puntillas por los discursos de los grandes partidos. "Nuestra posición no ha variado, continúa siendo un tema prioritario", ha indicado la vicepresidenta utilizando un adjetivo, "prioritario", que es el mismo que utilizó el presidente del Gobierno al responder a Baldoví.

No obstante, la portavoz del Consell ha admitido el ostracismo de estas reivindicaciones autonómicas en la agenda estatal y, más concretamente, en el debate celebrado esta semana. "En tanto en cuanto no se traten de solucionar los problemas, mantenemos la misma reivindicación", ha señalado Mas con un discurso menos duro que en otras ocasiones por parte del Ejecutivo.