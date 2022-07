La temporada de caza alza el telón este fin de semana con una resolución transitoria de la Conselleria de Agricultura que garantiza la seguridad jurídica a falta de la Orden General de Vedas. La gran novedad es el retraso dos semanas del inicio de la media veda, por exigencia de la Unión Europea. La última directriz comunitaria establece que para la zona de la Comunitat Valenciana el final de la migración postnupcial y la nidificación de estas especies no se realiza hasta finalizada la segunda quincena de agosto, no autorizándose hasta el 21 de ese mes para no interferir en su ciclo de reproducción.

Desde la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Transición Ecológica y Emergencia Climática se apuntaba ayer que se está a la espera del informe del Consell Jurídic Consultiu para publicar la Orden General de Vedas. Así, en la resolución transitoria no figuran todos los períodos, solo las modalidades veraniegas. La Federación de Caza de la Comunitat Valenciana incidía en que la Generalitat “volverá a ser el último órgano autonómico en publicarla”. Este domingo 17 de julio, pues, y hasta el 25 de diciembre podrá cazarse el conejo con perros y sin armas en las zonas comunes. La media veda, mientras, dará comienzo el 21 de agosto y se extenderá hasta el 11 de septiembre. Las especies contempladas son la paloma torcaz, la bravía, el estornino pinto, la garza y el zorro común. Cada cazador y cazadora podrá auxiliarse con un máximo de dos perros para la recuperación de las piezas. Como las últimas campañas, queda prohibido apresar la tórtola europea y la paloma zúrita para cumplir con lo marcado por Bruselas. "Esperamos más respeto de todos los sectores al papel que hacemos de control de las poblaciones silvestres" Lorena Martínez, presidenta de la Federación de Caza, apelaba a la prudencia en el arranque de la campaña por las altas temperaturas y el riesgo de incendios. “Invito a que disfruten de la nueva temporada con responsabilidad como siempre hacemos, en armonía con el resto de usuarios del monte, vigilando su salud y la de sus perros frente a los golpes de calor". “Esperamos más respeto desde todos los sectores. De la administración para que considere la caza con la seriedad y el rigor que merece una actividad esencial para el control de las poblaciones silvestres. De la sociedad también más respeto, sobre todo a las mejoras que implementamos en el monte y que se demuestran necesarias en episodios como éste, de olas de calor, en los que muchos animales cinegéticos y no cinegéticos sobreviven gracias a los comederos y bebederos que instalamos en el monte”, señalaba la nueva presidenta.