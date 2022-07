«En un momento disruptivo, el inmovilismo nunca es la opción». Con esta frase Ximo Puig alerta sobre la necesidad de avanzar con paso firme en la transición hacia las energías limpias y recuperar el terreno perdido frente a otras autonomías españolas. «Es una obligación ética, una urgencia para nuestra economía y algo fundamental para el futuro», remarcaba el president de la Generalitat en el encuentro informativo «El desafío renovable en la Comunitat Valenciana».

El evento, presentado por Silvia Tomás, directora de relaciones institucionales de los medios de comunicación que Prensa Ibérica tiene en València, estuvo organizado por el propio Grupo Prensa Ibérica a través de sus periódicos Levante-EMV, Información y Mediterráneo. Contó con la colaboración de Statkraft, empresa líder y la mayor productora de renovables en Europa.

Consciente de que alcanzar la soberanía energética es clave en un contexto de conflicto bélico por la invasión de Rusia a Ucrania y sus derivadas por la dependencia de los combustibles fósiles, Puig admitía el retraso con el despliegue de la fotovoltaica. Citaba al ex primer ministro sueco Olof Palme, asesinado en 1986, y que ya en una cumbre de las Naciones Unidas en 1972 acuñó el término ecocidio para referirse a la destrucción intencionada del medio ambiente. Palme, al que Puig definió como un «visionario», marcó hace cinco décadas el camino a seguir. «Tenemos que llegar, no podemos mirar hacia otro lado», insistía el jefe del Consell. «Debemos lograr ecosistemas limpios y un estado social potente. Lo haremos por ética, eficiencia, conciencia y decencia», enfatizaba.

Puig abría una intensa jornada sobre el tránsito a las energías verdes en el Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (Muvim), con dos mesas redondas de expertos, empresarios y representantes públicos que clausuraba Mireia Mollà, consellera de Agricultura y Transición Ecológica.

Toni Cabot, director del Club Información daba paso al primer debate con una idea compartida por todos los ponentes: la necesidad imperiosa de pisar el acelerador. Pedro Fresco, director general de Transición Ecológica de la Generalitat, defendía el decreto para el despliegue de las renovables aprobado en 2020, ampliado y actualizado en abril de 2022.

José Miguel Ferrer, director general de Statkraft en España y Portugal, replicaba que su visión de la normativa autonómica era distinta. «Se hizo para ayudar pero no ha funcionado del todo. La voluntad existe, pero la herramienta no ha funcionado del todo», insistía.

Un total de 441 proyectos

Silvia Cerdà, directora general de industria, energía y minas de la Generalitat, hacia especial hincapié en la singularidad del territorio valenciano, recordando que se trata de un espacio «muy vertebrado, donde algunas instalaciones son complicadas». De los 441 proyectos presentados en la ventanilla de la Administración valenciana, Cerdà avanzaba que muchos «no podrán salir, aunque trataremos de que salgan adelante los máximos». En la misma línea, Fresco advertía de que aunque no todos consigan superar el trámite ambiental pertinente, «el objetivo de alcanzar los 10.000 MW debe ser posible».

Cerdà no dudaba de que pese a las objeciones de muchos ayuntamientos «se ha de ir a plantas algo mayores». «Si es preciso introducir modificaciones en el decreto, lo haremos, vamos a poner todo el empeño para llegar al objetivo 2030». «Solo el 20 % de la energía producida llega de las alternativas pero estamos haciendo un esfuerzo enorme por llegar en estos siete años a los objetivos, llámese hidrógeno verde, biogás o biometano, cualquiera que no dependa de los fósiles», dijo.

Adolfo Utor, presidente y máximo accionista de la naviera Balearia, ya de entrada afirmaba que el cambio climático «es la verdadera pandemia». Y señalaba el desafío importante que supone la descarbonización para los barcos. «En el mar no hay catenarias y aunque estamos plenamente alineados con las renovables su traslación genera cierta confusión al no saber hacia dónde orientar las inversiones», explicaba.

Utor centraba las críticas en el exceso de trámites administrativos y pedía un plus de valentía. «Hay que tirar adelante, pongámonos todos a estudiarlo, sé que no es fácil pero hay que animaros a seguir en esa dirección», insistía dirigiéndose a los representantes públicos de las primeras filas. Fresco le daba la razón y aprovechaba para recordar a Azaña y un término que usaba a menudo: «desprevenido». «A España nos ha pillado un poco así, vamos cogidos al vagón, pero no en el primero», confesaba.

Los ponentes de la primera mesa convenían en el potencial de la Comunitat Valenciana como productora de energía alternativas y sostenibles, además de contar con una industria potente capaz de fabricar baterías para el almacenamiento, una pata clave en el cambio radical del modelo productivo. Aspecto que subrayaba Ferrer: «Tenemos un recurso solar brutal pero también tenemos infraestructuras e industria, como es el caso de Power Electronics».

Colaboración público-privada

Otro factor de coincidencia era el de la necesaria colaboración público-privada en aras de una mayor eficiencia. Así como la necesidad de contar con el respaldo social para el despliegue de plantas solares. «Con los ayuntamientos se ha de ir siempre de cara, si la transición energética no es aceptada no va a salir adelante porque además las comunidades autónomas no podemos competir entre nosotras», argumentaba Pedro Fresco. Los proyectos, además, «han de seducir a los vecinos y generar beneficios tangibles en el territorio», según Cerdà, en una idea compartida por todos.

Ferrer abogaba por campañas potentes de concienciación ciudadana al estilo de «Si bebes, no conduzcas». «No hemos sabido trasladar a los vecinos los beneficios. Hemos de escuchar también a los ayuntamientos e integrar nuestro proyecto en esa localidad. Así lo estamos haciendo en lugares como San José del Valle, en Cádiz, o Talayuela, en Extremadura, con planes de empleo y de formación y con medidas extraordinarias de protección del medio ambiente, un punto clave y vertebrador de nuestros proyectos», señalaba Ferrer.

El suelo valenciano es de los que mayor protección ambiental tiene de España

Un 42,57 % de los terrenos de la Comunitat Valenciana presentan una «sensibilidad ambiental máxima» para el despliegue de plantas fotovoltaicas, porcentaje que se dispara hasta el 61,02 % en el caso del sector eólico. Así lo recoge el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En el conjunto de España son el 33 % para la solar y el 51 % en la generada por el aire. Datos que certifican la especial singularidad del territorio valenciano, muy vertebrado y con muchas figuras de protección por el alto valor de su medio natural. «Para salvar complicaciones ya mapeamos en 2019 hasta el último rincón para poder ubicar corectamente instalaciones de renovables», señalaba la consellera Mireia Mollà en la clausura del encuentro «El desafío renovable» en el Muvim.

«Aviso para navegantes»

La titular de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, aunque apelaba al rigor de los promotores para no alargar los plazos con reiteradas subsanaciones, también pedía colaboración a los responsables municipales. «Es un aviso para navegantes, no es una opción bloquear sus municipios», señalaba con energía Mollà. Además de insistir en que la producción fotovoltaica supone una «democratización» que convierte al ciudadano en protagonista y beneficiario del nuevo modelo, apremiaba a pisar el acelerador.

La fórmula para alcanzar los objetivos marcados por la Agenda 2030 pasa por integrar las plantas solares en el paisaje, minimizando el impacto. Como ejemplo de integración previamente se había destacado una planta de 4 MW en San Antonio de Requena. «Hasta que no estuvimos encima no la vimos, porque està entre los viñedos», señalaba Silvia Cerdà.

Aunque en los últimos meses el Consell ha resuelto la autorización para 19 nuevas instalaciones y en las próximas semanas dará salida a otras 19, como señalaba en la apertura de la jornada Ximo Puig, el retraso respecto a Galicia o Castilla-La Mancha era una queja compartida.

En la segunda mesa de debate, moderada por el director de Levante-EMV José Luis Valencia, Abelardo Salvo, propietario de Power Electronics, iba un poco más lejos al señalar que en Estados Unidos «van dos o tres años por delante de Europa». «Son más rápidos y eficientes que nosotros. Hay que hacer algo para cambiar el tema porque el mundo estaba equilibrado y ahora se ha desequilibrado», comentaba, refiriéndose a la invasión de Ucrania. «Los costes se han disparado pero los cambios se han de hacer bien», comentaba para apuntar: «Hay que pedir a la Administración que sea más eficiente, que ponga medios y personal». «Si hay cuellos de botella, hay que evitarlos para que los proyectos salgan adelante», reclamaba.

Marcos Lacruz, presidente de Avaesen, valoraba la «buena voluntad de la Administración, pero el problema es fundamentalmente administrativo y hay que convencer a los ayuntamientos con la idea de que tenemos la vacuna para todo aquello que amenaza nuestro modo de vida». «El petróleo lo tenemos arriba, en la energía solar, pero vamos francamente retrasados aunque tenemos la oportunidad para revertir esta situación. Y ponía cifras al asunto al señalar que en la C. Valenciana se han producido 60 megavatios en 4 años frente a los 1.300 megavatios de Castilla-La Mancha.

Samuel Falomir, alcalde de l’Alcora y secretario general del PSPV en la provincia de Castelló, apuntaba a que no hace tanto la energía limpias eran vistas como «un bicho raro, pero ahora todas las semanas nos entran proyectos». Eso sí, su receta es simple: «las empresas han de ir de la mano de los ayuntamientos». César Moreyra, director general de Grupotec, era claro al señalar: «Hay que ir a los hechos, ya no podemos perder más tiempo. Hay promotores que han planteado proyectos que no pueden ser, pero no es verdad que no hayamos ido de la mano de los ayuntamientos. La realidad es que la iniciativa privada va más rápida que la pública», incidía. En ese punto reclamaba «un pequeño alineamiento de las distintas administraciones porque la velocidad a la que vamos no llegamos».

Amplio respaldo al acto

Al acto en el Muvim acudió una buena representación política, como el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, el secretario autonómico de Empleo y director general de Labora, Enric Nomdedéu, o las secretarias autonómicas de Transición Ecológica, Paula Tuzón, la de Economía Sostenible Empar Martínez Bonafé, y la de Arquitectura Bioclimática Laura Soto, o la concejala del Ciclo Integral del Agua de València, Elisa Valía. Tampoco faltaron representantes sindicales como Ismael Sáez (UGT), de los consumidores (Vicente Inglada) o de la sociedad civil. La presidenta del Ateneo Mercantil, Carmen de Rosa, tampoco faltó a la cita.