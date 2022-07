Trabajadores al sol: surfeando la ola de calor

El miércoles fue el día más cálido y se rozaron los 44 grados en algunas zonas de la Comunitat Valenciana y ayer, aunque más suaves, los termómetros no descendieron demasiado.

Varios trabajadores vestidos de amarillo fluorescente laboran a pleno sol. Con el sudor cayendo y con la cabeza tapada. De vez en cuando dejan sus herramientas y se acercan a un punto (el único) de sombra para beber agua. Se pasan la mano por la frente para intentar secarse el sudor. Respiran. Vuelven a su tarea.

"Hace mucho calor. Procuramos ponernos a la sombra y beber mucha agua. Suerte que en verano paramos diez minutos cada hora para descansar y seguir hidratándonos", dicen varios trabajadores a Levante-EMV. Algunos de ellos, en concreto, empiezan a las ocho de la mañana y terminan a las seis y media de la tarde. Aunque les gustaría empezar antes para poder evitar las horas más intensas de calor, la empresa no lo ha visto posible por varios motivos.

Mientras en Andalucía en verano los trabajadores de la construcción cambian su horario para terminar antes, cuando las temperaturas suben tanto, aquí se plantea esa pregunta. Y aquí, ¿por qué no?. El presidente de la patronal de empresas constructoras, Paco Zamora, explicó ayer a este diario que en las reuniones periódicas con las empresas, cada una "toma la determinación que considera en función de sus circunstancias para que los trabajadores no sufran las consecuencias de la ola de calor". "Algunas empresas sugerían trabajar solo medio día, empezar por la mañana. Depende del suministro de materiales, habría que intentar adecuarse en cada hora a las circunstancias de la obra para hacer el trabajo en las mejores condiciones posibles", dice el representante del sector.

Si se avanza un poco más por la kilométrica avenida del Cid de València, pronto una se encuentra a varios trabajadores a la sombra. Allí "por lo menos corre el aire, y hoy (por ayer) que hay brisa del mar y no poniente...se nota", explica uno de ellos mientras su acompañante bebe agua a morro.

"Estoy que me muero" o "ayer me dio un golpe de calor y más con el motor del camión que calienta más el ambiente", son algunos de los comentarios que se escuchan y que van seguidos, a continuación, por una frase de resignación: «hay que aguantarlo, es lo que hay».

Algunos dicen que ya están acostumbrados y otros que jamás han trabajado con estas temperaturas. «Ayer (por el miércoles) estábamos flipando. Tenemos un termómetro para ver cómo sube la temperatura y ayer marcaba 43 grados. Pero bueno, llevamos toda la vida en la calle», añade otro trabajador en referencia a su oficio.

En la calle de al lado, Julio y Víctor, dos empleados, trabajan arreglando la fachada de una comunidad de vecinos. Ellos tienen una jornada de ocho a seis de la tarde que cambiará dentro de poco por el verano: de siete a tres. «Al menos eso nos ahorrará parte de las horas más duras». Vienen preparados. Neverita con hielos y varias botellas de agua.

"Cada vez que negociamos el convenio intentamos que se adapten horarios"

El sindicato UGT apunta que, en lo referente al convenio de construcción, "intentamos, cada vez que negociamos el convenio que se adapten los horarios al calor, como en Andalucía", apuntan fuentes del sindicato. Con todo, "siempre nos dicen que en València no tenemos la misma situación y que el horario es el horario", añaden. Dicen que aunque algunas empresas a nivel particular reducen o adaptan la jornada, hay otro factor que influye y es que en zonas urbanas, "no se puede empezar antes porque los vecinos se quejan". "Generalmente no se hace nada, aunque en los protocolos de prevención de riesgos sí se contempla parar en caso de calor y facilitar agua y crema solar".